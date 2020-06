Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sposano/ L’addio al celibato a Lampedusa e..

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono pronti a convolare a nozze. Nonostante le altalenanti notizie degli ultimi mesi, la coppia è determinata a sposarsi, come conferma anche il settimanale CHI. La proposta di nozze è arrivata a Natale, come regalo speciale sotto l’alberto e ora, finito il lockdown, ripartono i preparativi per quella che sarà una celebrazione coi fiocchi. È proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini a svelare le immagini dell’addio al celibato organizzato per Luigi Berlusconi, che ha deciso di festeggiare con un weekend a Lampedusa insieme agli amici, tra catamarano, selfie sugli scogli e cene a casa. A festeggiare assieme all’ultimogenito di Silvio Berlusconi ci sono l’imprenditore Carlo Scapozzi, il personal trainer delle celebrità Matteo Conversi, l’imprenditore Giacomo Grattirola e il fotografo Franco Villa.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sposi in autunno? I primi dettagli

Mentre Luigi Berlusconi, dunque, si diverte con gli amici a Lampedusa, Federica Fumagalli è rimasta a Milano. Per lei l’addio al nubilato sarà festeggiato più in avanti, come fa sapere il magazine. Ma per quando è previsto il matrimonio? Al momento la data scelta dalla coppia rimane top secret, anche se si parla di ottobre-novembre, visto che l’iniziale idea di festeggiare in estate è sfumata a causa del lockdown. Anche il nome dei testimoni di nozze rimane attualmente un segreto. Bisognerà attendere i prossimi mesi per conoscere ulteriori dettagli sulle nozze.



