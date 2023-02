Luigi Bruno, fidanzato Andrea Delogu/ Un amore nato sui social: il primo messaggio

Luigi Bruno, chi è il fidanzato di Andrea Delogu

Luigi Bruno è il fidanzato di Andrea Delogu. Il modello, 23 anni, e la conduttrice fanno coppia da più di un anno. I due si sono conosciuti sui social, come ha raccontato la Delogu a Vanity Fair: “Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo? Sono andata a vedere il suo account e c’è questo ragazzo molto giovane e molto bello. Abbiamo iniziato a scriverci, lui mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me”.

Francesco Montanari, ex marito Andrea Delogu/ "Siamo cresciuti in modo diverso"

La prima foto della coppia sui social risale al 23 maggio 2022, giorno del 40esimo compleanno della conduttrice: “Auguri baby”, ha scritto Bruno in una storia che li ritrae sdraiati insieme su un prato verde. Foto che stata subito condivisa dalla conduttrice.

Luigi Bruno e Andrea Delogu: la differenza di età

I due stanno insieme da settembre 2021, ma Andrea Delogu si è sbilanciata per la prima volta sulla loro relazione nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, lo scorso marzo: “Ha 23 anni e fa il modello. Vuole conoscermi, non mi chiede di andare subito a convivere e creare una famiglia. Ho 40 anni ma la mia vita non è finita. Sì, è sensibilmente più giovane. Quando sarà famoso vorrà una della sua età e mi lascerà”. Lo scorso ottobre, poi, Andrea Deloug ha “presentato” sui social il suo fidanzato: “Oggi voglio solo dire grazie a questo ragazzo qui, che da più di un anno è rimasto fermo e saldo in un turbinio di casini, disastri, difficoltà e prove di resistenza. L’uomo più coraggioso e paziente che abbia mai deciso di restare. O di far restare”. Prima di conoscere Luigi Bruno, la conduttrice è stata sposata con Francesco Montanari, il “Libanese” della serie Romanzo criminale.

Andrea Delogu, chi è la presentatrice PrimaFestival 2023/ Da San Patrignano a Rai 2, fino all'Ariston

LEGGI ANCHE:

Luigi Bruno, chi è il fidanzato di Andrea Delogu/ "L’uomo più coraggioso e paziente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA