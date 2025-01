Luigi Calcara è il marito di Valerio Scanu, il cantante che si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico come vincitore di una vecchia edizione di Amici di Maria De Filippi. Non solo, nel 2010 è lui a trionfare al Festival di Sanremo con “Per tutte le volte che…”, una delle sue canzoni di maggior successo. Dopo alcuni anni da quella vittoria, per la precisione dieci, Valerio Scanu ha conosciuto l’uomo che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. “Ci siamo conosciuti a luglio del 2020, dopo che aveva commentato una mia foto su Instagram” – ha dichiarato il cantante dalle pagine del Corriere della Sera parlando della conoscenza con il compagno Luigi Calcara. Da un semplice like ad un scambio di messaggi fino al primo incontro nella vita reale; un incontro che ha cambiato per sempre le loro vite, visto che da quella sera Valerio e Luigi si sono innamorati e hanno iniziato una storia d’amore .

Il giorno stesso ci siamo incontrati e da lì è cominciata la relazione” – ha raccontato Valerio Scanu che tre anni dopo si è lanciato anche in una proposta di matrimonio che ha fatto letteralmente impazzire i fan del cantante.

Valerio Scanu e la proposta di matrimonio al marito Luigi Calcara

Dopo tre anni d’amore, Valerio Scanu ha deciso di sorprendere il fidanzato Luigi Calcara con una proposta di matrimonio con cui ha ufficializzato non solo la sua storia d’amore, ma ha fatto anche coming out. Una proposta classica con il cantante che si è inginocchiato chiedendogli la mano con tanto di anello e la fatidica frase “mi vuoi sposare?”. La risposta del compagno è stata immediata “si” tra gli applausi di amici e famigliari, mentre in sottofondo si sentiva la canzone “Ti sposerò perché” di Eros Ramazzotti. “Luigi pensava che ci saremmo sposati nel 2024, con calma, ma non aveva capito che intendevo farlo subito!” – ha raccontato Scanu dalle pagine del Corriere della Sera.

La coppia si è sposata il 7 settembre del 2023 con una cerimonia di matrimonio celebrata in Campidoglio e po una festa a Vermicino. I due non escludono la possibilità di adottare dei figli come ha rivelato il cantante: “è ancora presto. Per adesso ci vogliamo prendere cura l’uno dell’altro”.