Luigi Calcara, fidanzato e futuro marito di Valerio Scanu/ Proposta con coming out e non solo…

Luigi Calcara è il fidanzato, nonché futuro marito, di Valerio Scanu. I due si sono conosciuti sui social, dopo un periodo difficilissimo per il cantante, che era reduce da una delicatissima operazione. “Mi hanno asportato mezzo polmone per un tumore”, ha confidato recentemente l’artista, spiegando che dopo la malattia è arrivato il grande amore, Luigi. “Se lo avessi avuto vicino in quel periodo, sono sicuro che lui mi sarebbe stato vicino”, ha garantito Scanu nel corso di una toccante intervista rilasciata nei salotti Rai, dalla Bortone. Tra i due l’attrazione è stata immediata e autentica, come ama ricordare il cantante: “Mi piace la sua semplicità, il nostro è un rapporto molto semplice“. Dunque il passo del matrimonio, che si celebrerà nei prossimi mesi, è stato una naturale conseguenza di una storia d’amore decollata immediatamente e senza intoppi.

Recentemente Valerio Scanu ha condiviso su Instagram il momento in cui ha chiesto al suo compagno di diventare suo marito. Nella clip, che ha riscosso grande successo sul web, si vede un gruppo di amici che attende attende scalpitante attesa l’arrivo di Valerio per la romantica proposta a Luigi Calcara. Il fidanzato di Scanu, ovviamente, non ci ha pensato due volte e ha detto sì. E’ stato un gesto tutto sommato inaspettato e che ha permesso al cantante di fare coming out. Fino a poco fa, infatti, poco o nulla si sapeva della sua storia d’amore con Luigi. Dunque del suo compagno, nonché futuro marito, non si hanno molte informazioni.

E’ però possibile scoprire tramite la rete che è siciliano e che vive Roma. Lavora come ingegnere e insegna ingegneria elettrica alla Sapienza nel Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica. Il 2022 per la coppia formata da Luigi Calcara e Valerio Scanu, siamo certi, resterà un anno indimenticabile. Una sorta di ‘riscatto’ soprattutto per Valerio Scanu, che nel 2020 ha dovuto dire addio al suo papà, morto a causa di alcune complicanze legate al covid, oltre a dover combattere personalmente contro un tumore.

