Valerio Scanu, chi è e carriera: l’opportunità di Amici nel 2008/09

Cantante e noto personaggio televisivo, Valerio Scanu gode di ampia popolarità grazie anche alla sua carriera nel mondo della musica. Sardo di origine, classe 1990, sin da piccolo si avvicina alla musica e, dopo le prime partecipazioni a piccole manifestazioni, arriva la grande occasione nel 2008/2009: la partecipazione ad Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che lo vede raggiungere la fase del Serale e sfiorare la vittoria, classificandosi in seconda posizione.

Recentemente, intervenuto nel salotto de La volta buona, il cantante ha commentato il cambiamento del programma nel corso degli anni: “Quando io ho fatto il talent eravamo tutti scappati di casa, persone che avevano solo tanta voglia di cantare come me”. A suo dire, oggi, il talent recluta anche giovani che hanno già alle spalle un minimo di esperienza: “Quando facevamo i provini, non dovevamo aver fatto praticamente niente, ‘vergini’ dal punto di vista discografico. Ora arrivano nel talent dopo aver partecipato già a Sanremo, conosciuti sui social”.

Valerio Scanu, la vittoria a Sanremo e la vita privata: il marito Luigi Calcara

La popolarità ottenuta nella scuola di Amici fu per Valerio Scanu importante: l’anno successivo, nel 2010, rientra nel cast dei Big in gara al Festival di Sanremo e ottiene la vittoria con il brano Per tutte le volte che, tornando poi sul palco dell’Ariston nel 2016 con Finalmente piove. Negli ultimi anni sono poi aumentate le partecipazioni televisive: nel 2014 diventa concorrente di Tale e quale show, l’anno successivo è invece uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 10, mentre più di recente è stato ospite ricorrente di Oggi è un altro giorno, talk pomeridiano di Serena Bortone andato in onda su Rai 1.

Sul fronte privato, invece, Valerio Scanu è felicemente sposato: suo marito è Luigi Calcara, un ingegnere originario della Sicilia e insegnante di Ingegneria elettrotecnica presso l’Università La Sapienza di Roma. I due sono sentimentalmente legati dal 2020 e, dopo il fidanzamento, si sono sposati con rito civile il 7 settembre 2023 presso il Campidoglio.