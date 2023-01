Luigi Calcara, fidanzato Valerio Scanu/ “Proposta di matrimonio all’uomo che amo”

Chi è Luigi Calcara, futuro marito di Valerio Scanu

Valerio Scanu, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è fidanzato dal 2020 con Luigi Calcara. Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, a novembre 2022 il cantante sardo ha condiviso sui social il momento in cui ha chiesto al compagno di sposarlo. Come mostra il video condiviso su Instagram da un amico della coppia, Valerio Scanu si è inginocchiato davanti a Luigi Calcara, con un anello in mano: “Mi vuoi sposare?”, ha detto il cantante davanti a un gruppo di amici presenti nella stanza.

Luigi ha risposto subito di sì: un abbraccio tra i due futuri sposi tra gli applausi dei presenti e una canzone di Eros Ramazzotti di sottofondo. La proposta di matrimonio è anche stata il coming out di Scanu, che non aveva mai parlato pubblicamente della sua sessualità. “Ho semplicemente fatto la proposta di matrimonio all’uomo che amo”, ha detto Valerio Scanu in un’intervista al Corriere della Sera.

Come si sono conosciuti Valerio Scanu e il fidanzato Luigi Calcara

Al Corriere della Sera, Valerio Scanu ha raccontato come è iniziata la relazione con Luigi Calcara: “Mi aveva scritto su Instagram commentando una foto a luglio 2020. Ha un profilo privato e siccome non eravamo amici ho trovato il messaggio per caso. Abbiamo cominciato a chattare e il giorno stesso ci siamo conosciuti di persona”. Al momento non vivono ancora insieme, il cantante ha una casa ai Castelli Romani mentre Luigi vive a Roma. Luigi Calcara, 32 anni originario di Castelvetrano in Sicilia, è un ingegnere e insegna come professore all’Università Sapienza della Capitale. Dal sito dell’università è possibile apprendere che Luigi tiene diverse lezioni per il corso di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica. Valerio Scanu e Luigi Calcara continuano a essere molto riservati sulla loro vita privata, ma a dicembre il cantante ha pubblicato su Instagram le foto del matrimonio di un’amica a cui ha partecipato insieme al compagno.

#ValerioScanu fa coming out chiedendo la mano all’amato Luigi Calcara ❤️ auguri ai futuri sposi 💐 pic.twitter.com/Ut4hgFHMeq — ApocaFede (@DrApocalypse) November 13, 2022













