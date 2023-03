Luigi Di Maio, chi è la nuova fidanzata Alessia D’Alessandro/ Gita romantica a Venezia

Alessia D’Alessandro, origini e carriera professionale della nuova fiamma di Luigi Di Maio

Dal mondo della politica alle pagine di cronaca rosa è un attimo; tra impegno civico e questione formali, pare che Luigi Di Maio abbia trovato il tempo di dedicarsi anche alla vita sentimentale, come dimostrato dall’indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi. L’ex volto del Movimento 5 Stelle è stato avvisato in dolce compagnia per un weekend romantico a Venezia; la nuova fiamma corrisponde al nome di Alessia D’Alessandro, 32enne di origini italo-tedesche. Solo alcuni mesi fa, era arrivata la conferma da parte di Luigi Di Maio della rottura con Virginia Saba – insieme dal 2019 – ma il cuore dell’ex ministro degli esteri pare sia già nuovamente impegnato.

Alessia D’Alessandro sarebbe una vecchia conoscenza di Luigi Di Maio, conosciuta proprio grazie all’attività politica in comune. La 32enne infatti – nel 2018 – risultava tra i candidati per il Movimento 5 Stelle per il collegio Agropoli-Castellabate, località in provincia di Salerno. Inoltre, era stata ad un passo dall’accesso in Parlamento grazie all’ottimo traguardo dei 42 mila voti. Per quanto riguarda le informazioni professionali e private, Alessia D’Alessandro è figlia di madre tedesca e padre napoletano; vanta due percorsi di studio di prestigio tra Parigi e Brema e parla ben 5 lingue.

Luigi Di Maio e Alessia D’Alessandro: mano nella mano tra le vie di Venezia

Alessia D’Alessandro, nuova fiamma di Luigi Di Maio, è inoltre particolarmente attiva sui social come dimostrato dai numerosi post di sensibilizzazione su tematiche importanti come il più recente dedicato alle donne in occasione dell’8 marzo. Nel merito dell’indiscrezione lanciata da Chi, il settimanale ha pubblicato una serie di fotografie che ritraggono la nuova coppia in attimi di tenero romanticismo tra le vie di Venezia. Stretti mano nella mano – anche a favore di telecamere – non hanno fatto segreto del sentimento che li lega dimostrando una particolare complicità.

Secondo la ricostruzione della gita d’amore a Venezia – ad opera del settimanale Chi – Luigi Di Maio e Alessia D’Alessandro avrebbero trascorso lo scorso sabato mattina in giro per la città, godendosi la bellezza delle strade e vie caratteristiche. Stretti sempre mano nella mano, hanno ostentato sorrisi e complicità che testimoniano la fierezza del nuovo rapporto sentimentale. Dopo un giro tra Rialto e il mercato Pescheria, si sarebbero recati a pranzo presso una trattoria prima di dedicarsi alla visita della basilica di San Marco.











