Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati?/ L’indiscrezione sulla notorietà

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: la visibilità divide la coppia dopo 5 anni

Il mondo del gossip non sembra conoscere l’aria di primavera; a dispetto del luogo comune sullo sbocciare della passione, diverse coppie del mondo dello spettacolo sembrano alle prese con ipotetiche crisi e rotture, salvo saltuarie smentite. Nelle ultime settimane si è infatti vociferato con particolare insistenza dei possibili titoli di coda per l’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, da oltre 5 anni insieme. Dalla possibile partecipazione dell’ex calciatore all’Isola dei Famosi ai vari indizi social, nessuno dei due si è ancora esposto in maniera netta sulla questione.

Ad aggiungere ulteriore pepe alla vicenda è stato però il settimanale Chi; secondo la ricostruzione la posizione più dura sarebbe proprio quella di Manila Nazzaro, convinta di non voler andare oltre nel rapporto con Lorenzo Amoruso. La tesi proposta dal settimanale parla di un fastidio da parte della showgirl in merito alla voglia di apparire dell’ex calciatore, unita alle ruggini di cui si è ampiamente parlato nelle ultime settimane. Secondo il settimanale le possibilità di un recupero sarebbero ridotte al minimo, a dispetto della volontà di Lorenzo Amoruso che avrebbe cercato a più riprese di riprendere le redini del rapporto.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso; l’ultimo sfogo della showgirl sui social

Manila Nazzaro – secondo il settimanale Chi – non avrebbe gradito la voglia di apparire di Lorenzo Amoruso, suo compagno da 5 anni, reo di aver dato maggiore risonanza agli aspetti mediatici piuttosto che all’amore. L’ex concorrente del GF Vip avrebbe quindi deciso di porre fine alla storia, senza che vi siano particolari spiragli per un ripensamento. Nel corso delle ultime settimane gli indizi erano stati numerosi, dalle frecciatine social alla presunta lontananza dei due dal punto di vista logistico. Proprio qualche giorno fa, sempre Manila Nazzaro era tornata a far lievitare le voci e i rumors con un ulteriore post sui social.

Manila Nazzaro infatti, postando una foto di Milena Miconi attualmente impegnata al GF Vip, si era sfogata sulle continue dicerie sul suo conto e in riferimento al suo stato sentimentale attuale. In particolare, si era detta stufa di ricevere continui e insistenti messaggi privati, mirati ad invadere la sua privacy. “Questo è il mio mood ogni volta che ricevo commenti, ipotesi, film mentali, vittimismo e offese sulla mia vita privata da chi non sa una cippa, da chi non mi conosce! E poi, sempre le donne contro le donne… Pensate che ciò che leggete e vedete sia la Bibbia? Anche basta grazie“.











