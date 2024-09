Fiocco blu in bella vista; è un giorno speciale per Luigi Di Maio e la compagna Alessia D’Alessandro. Questa mattina ha visto la luce il loro primo figlio, Gabriel, nato in una clinica a Berlino dove – come racconta Today – la compagna dell’esponente politico lavora da diversi anni. E’ stato proprio Luigi Di Maio a dare la lieta notizia attraverso il proprio profilo social, mettendo in evidenza l’indescrivibile emozione del momento.

“Poche ore fa è nato Gabriel, la sua mamma stupenda sta benissimo. Alessia ed io siamo tanto felici; è il figlio di un amore straordinario”. Queste le parole di Luigi Di Maio affidate ai social e che annunciano la gioia per la nascita del primo figlio, Gabriel, nato dalla relazione con la compagna Alessia D’Alessandro. L’esponente politico ha approfittato della dedica, con tanto di tenera foto, per celebrare ulteriormente anche l’amore per la donna con la quale da tempo condivide amore e quotidianità.

Chi è Alessia D’Alessandro, compagna di Luigi Di Maio e madre del primo figlio Gabriel

In vista del lieto evento che oggi investe di felicità Luigi Di Maio, conosciamo meglio la madre del suo primo figlio: Alessia D’Alessandro. 33 anni, ex modella e con dei trascorsi politici in Italia come militante del Movimento 5 Stelle. Data la coincidenza, è lecito credere che sia stato proprio il terreno politico a rendere propizio l’amore tra i due che ormai prosegue da diversi anni. Alessia D’Alessandro – compagna di Luigi Di Maio – è però da tempo impegnata lontano dai confini nazionali; lavora infatti in Germania essendo tra l’altro figlia di madre tedesca.