Luigi Di Maio in spiaggia mentre talebani prendono Kabul/ Bufera sul ministro M5S

Pioggia di critiche sul ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio. Non una novità per lui, che a dire il vero ha fatto letteralmente il callo a situazioni di questa natura, ma la sensazione è che, questa volta, le cose vadano analizzate da una prospettiva leggermente diversa. Sì, perché il titolare della Farnesina è stato fotografato in spiaggia, con i piedi a mollo, in compagnia della sua fidanzata, Virginia Saba, dell’ex ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e del governatore Michele Emiliano. Nulla di male, per carità, anche i politici hanno diritto a qualche giorno di vacanza.

DALLA CINA/ Lao Xi: dietro il “reddito” un accordo Di Maio-Draghi contro Conte

Tuttavia, considerata la crisi dell’Afghanistan, caduto proprio in queste ore sotto il controllo dei talebani, capaci, con una rapida avanzata, di conquistare una roccaforte dietro l’altra e di issare il proprio vessillo sul palazzo presidenziale di Kabul, dichiarando financo la (ri)nascita dell’emirato islamico afghano, era lecito attendersi che Di Maio facesse ritorno nei suoi uffici capitolini per seguire più da vicino e con informazioni aggiornate di ora in ora la drammatica situazione che si sta verificando nel Paese mediorientale.

Luigi Di Maio/ "Conte smentisca certe veline. Reddito di cittadinanza, sì a modifica"

LUIGI DI MAIO IN SPIAGGIA MENTRE I TALEBANI CONQUISTANO KABUL: L’IRONIA DI NICOLA DANTI

Più dettagliatamente, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato immortalato in riva a una spiaggia di Porto Cesareo, in Puglia, intento a chiacchierare con i sopra menzionati esponenti della politica nazionale e regionale. Uno scatto che risale al giorno di Ferragosto, domenica 15 agosto, e che coincide proprio con l’arco temporale entro il quale i talebani sono entrati a Kabul e hanno conquistato il potere.

Su Twitter non sono mancate le contestazioni scritte nei confronti dell’esponente del Movimento Cinque Stelle, con Nicola Danti, europarlamentare di Italia Viva, che ha rilanciato la foto sul suo profilo e ha “cinguettato” il seguente pensiero: “Devo essere sincero. Non è che mi sentissi proprio in una botte di ferro con Di Maio a gestire questo momento di crisi. Ora che so che è in spiaggia con Emiliano e Boccia mi sento meglio. Vuol dire che se ne sta occupando Draghi”.

M5s, approvato nuovo Statuto Conte/ Risultati, 87% sì: ora il voto sul nuovo leader

Devo essere sincero. Non è che mi sentissi proprio in una botte di ferro con Di Maio a gestire questo momento di crisi. Ora che so che è in spiaggia con Emiliano e Boccia mi sento meglio. Vuol dire che se ne sta occupando Draghi.#Afghanistan pic.twitter.com/nLa9hnjHZO — Nicola Danti (@DantiNicola) August 16, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA