Luigi Favoloso è in Germania?/ Pubblica un video sui social e lancia l’indizio!

Il caso della “scomparsa” di Luigi Mario Favoloso fa discutere ormai da settimane. L’ultimo avvistamento accertato risale a pochissimi giorni fa ed è reso noto dal settimanale Chi che ha pubblicato alcune foto dell’ex di Nina Moric in Svizzera. Favoloso si sarebbe fermato per qualche giorno a Locarno, una cittadina nel Canton Ticino sulle sponde del Lago Maggiore. E mentre si parla della sua possibile ospitata a Live non è la D’Urso, nelle ultime ore una storia pubblicata su Instagram dal ragazzo svela la sua posizione attuale. Il breve video condiviso, come sottolinea Il Giornale, non lo vede mai inquadrato in volto: l’inquadratura è bassa, quello che sembra essere Favoloso indossa un piumino nero e pantaloni scuri. Guardando lo scenario intorno a lui, Favoloso sembra essere in una piazza e da uno dei palazzi circostanti svetta una bandiera che a occhio attento pare essere quella tedesca.

Luigi Favoloso si trova in Germania? Dai social arriva l’indizio

Luigi Mario Favoloso si troverebbe dunque in Germania, almeno stando agli indizi che lui stesso lancia su Instagram con una story che parrebbe quasi essere stata fatta e pubblicata per caso. Solo pochi giorni fa, l’ex di Nina Moric ha deciso di telefonare a Barbara D’Urso per svelarle la sua posizione chiedendole, però, di non divulgarla pubblicamente. “Ci ha telefonato da una scheda non italiana, è stata una telefonata durata circa mezz’ora. Luigi Mario Favoloso sta bene, non è in Italia, è all’estero. Ci anche detto esattamente in che nazione è ma ci ha pregato di non dirlo perché per il momento non lo vuole dire”, ha riferito poi Barbara d’Urso in diretta nel suo show pomeridiano. Una posizione che potrebbe essere cambiata almeno due volte in questi ultimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA