Luigi Favoloso a Live Non è la D’Urso?/ “Stanno scegliendo i cinque sferati…”

Ci sono importanti novità sulla (finta) scomparsa di Luigi Mario Favoloso. A rivelarle sono Alberto Dandolo e Giuseppe Candela attraverso Dagospia. I due giornalisti sostengono che presto si chiuderà il cerchio riguardo il caso che ha tenuto banco in tv nelle ultime settimane. Pare infatti che l’ex fidanzato di Nina Moric sarà ospite di “Live Non è la D’Urso”. Infatti in queste ore sarebbe in corso la scelta dei cinque “sferati” da contrapporre a Luigi Mario Favoloso. Se davvero l’ex gieffino dovesse partecipare al programma di Barbara D’Urso, allora avrebbe modo di raccontare la sua verità su quanto accaduto, oltre che di rispondere alle pesanti accuse che gli ha indirizzato l’ex compagna, Nina Moric, convinta peraltro che la scomparsa di Luigi Mario Favoloso sia stata una trovata dell’ex per far riaccendere i riflettori su di sé. Tutto è cominciato il 29 dicembre scorso, quando il giovane ha fatto perdere le sue tracce. La madre si è quindi rivolta alle forze dell’ordine per denunciare la scomparsa del figlio, una denuncia che è stata poi ritirata. Il caso però nel frattempo aveva invaso il piccolo schermo.

LUIGI FAVOLOSO, DOPO LA “SCOMPARSA” VA A LIVE NON È LA D’URSO?

Di Luigi Mario Favoloso si è parlato infatti sia nei programmi Rai che in quelli Mediaset. Nei giorni scorsi, ad esempio, aveva rivelato di essere scappato dopo aver scoperto un tradimento dell’ex fidanzata Nina Moric, che invece ha accusato l’ex a “Domenica Live” di aver usato violenza verso di lei e nei confronti del figlio Carlos, mentre a “Live Non è la D’Urso” ha litigato con l’ex suocera Loredana. La scomparsa dell’ex gieffino comunque è sembrata sin dall’inizio una farsa. Ma nelle ultime ore comunque è arrivato un nuovo tassello: il settimanale Chi ha infatti pubblicato le foto di Favoloso a Locarno, nel Canton Ticino. È stato ripreso all’uscita di un locale, mentre sale su un’auto con targa svizzera. Appare dimagrito, mentre il viso è nascosto da occhiali da sole e cappuccio. Gli indizi avevano invece portato alla presenza di Favoloso a Napoli o a Milano, dove poteva essere ospite di amici.

