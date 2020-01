Luigi Favoloso “Mia madre mi ha fregato”/ “Sfruttato per la tv, non le parlerò più”

Luigi Favoloso: “Mia madre mi ha fregato”. Intervenuto in studio da Barbara D’Urso, Favoloso si è scagliato contro la madre, che nelle ultime settimane in tv si è resa protagonista di numerose comparsate: “Mi ha fregato, ha finto con tutti voi, con tutto il circuito televisivo. Lei è stata plagiata da qualcuno, ne sono sicuro e non ho paura a dichiararlo di fronte alle telecamere. Quando ha ricevuto la mia mail, secondo me, si è tranquillizzata e, in quel momento, ha pensato come trarre profitto da questa storia…”. L’ex di Nina Moric, dunque, sostiene che sua mamma si sia recata negli studi Mediaset per lucrare sulla vicenda di suo figlio. Luigi Favoloso: “Mia madre mi ha fregato, mi ha sfruttato per la tv. Non voglio più parlarle”. La scomparsa di Favoloso ha tenuto tutti sulle spine: sua madre Loredana, infatti, alla fine del mese di dicembre, ne ha denunciato la scomparsa, salvo poi ritirare l’esposto presentato alle Forze dell’Ordine. Come ha dichiarato la mamma al quotidiano “Libero”: “Non l’ho più sentito dopo quel famoso video. È stato lui qualche giorno fa a chiamarmi dicendomi che stava bene. È lui che mi deve chiamare”.

