Luigi Favoloso, video OnlyFans con Manuel Dosio/ “Ma che contenuti creiamo?”

Luigi Favoloso torna a far parlare di sé. Dopo la proposta di matrimonio a Elena Morali durante la finale de La Pupa e il Secchione Show, l’influencer ha fatto sapere ai propri followers di essere pronto a pubblicare nuovi contenuti sul proprio profilo OnlyFans. Questa volta l’ex di Nina Moric non sarà solo: al suo fianco nei video “piccanti” ci sarà Manuel Dosio, fratello di Denis, allo stesso modo concorrente de La Pupa e il Secchione. Così come Denis, pare infatti che anche Manuel, molto conosciuto sui social, sia pronto a pubblicare contenuti in compagnia di Luigi Favoloso.

Non è chiaro quale sarà il tipo di contenuto che Luigi Favoloso pubblicherà insieme a Manuel Dosio, ma i due attraverso le stories di Instagram hanno promesso qualcosa di davvero bollente. Mostrandosi coperti solamente da un asciugamano dalla vita in giù, i due hanno confermato di essere pronti a pubblicare il primo video insieme, che uscirà domenica alle 14. “Ma che contenuti creiamo?” hanno affermato i due.

Luigi Favoloso star di OnlyFans

Luigi Favoloso, qualche mese fa, aveva spiegato in onda a Rete 4 come funziona la piattaforma OnlyFans. Spiegando le richieste dei followers, l’influencer aveva dichiarato: “Mi chiedono di spogliarmi totalmente, vogliono vedermi fare s*sso con altre persone o altri uomini. Magari posso fare una foto coi pantaloncini e metterla in bacheca e per vederla senza censura va pagato un piccolo extra. Fanno richieste a volte esagerate, invece altre volte c’è gente che vuole semplicemente un saluto. Mi sono arrivate richieste di scene di s*sso e di autoerotismo”.

Anche Manuel Dosio è un veterano di OnlyFans. Come raccontato qualche tempo fa: “Ho deciso di diventare creator di 0nlyfans perché adoro dare piacere alle persone. Sono in tanti che mi contattano e che si abbonano alla mia pagina. Questo non può che farmi piacere. È interessante pensare che ci sia qualcuno disposto a pagare per vedere la tua nudità. Non sono omosessuale, ma non sono nemmeno forzato quando giro delle scene h0t. Lo faccio con estrema naturalezza. Ho un bellissimo rapporto con i miei follower, si crea una sinergia pazzesca”.











