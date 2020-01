LUIGI MARIO FAVOLOSO È SCOMPARSO?/ Mamma rifiuta appello a Chi l’ha visto

La scomparsa (o presunta tale) di Luigi Favoloso è stata affrontata ieri sera anche dalla trasmissione Chi l’ha visto. In una nota, l’avvocato di Nina Moric ha ribadito l’estraneità della sua cliente rispetto alla vicenda in questi ultimi giorni al centro dell’attenzione mediatica. La padrona di casa Federica Sciarelli ha subito spiegato di non essere particolarmente preparata sul caso e sulla relazione tra Favoloso e Moric. In collegamento da Torre Del Greco, l’inviato del programma ha raccolto la testimonianza di un’amica di Luigi Mario, Michela, la quale ha spiegato: “A mio marito aveva chiesto di dire a Nina, nel caso in cui l’avesse sentita, di non dirle che era a Napoli”. Questo accadeva tra il 23 ed il 24 dicembre scorso. La madre del ragazzo ha fatto una denuncia di scomparsa ed è andata in diverse trasmissioni tv ma si sarebbe rifiutata di fare un appello alla trasmissione Chi l’ha visto, come spiegato dalla Sciarelli: “Ma è un suo diritto”, ha precisato la conduttrice. L’inviato Giuseppe Pizzo ha confermato la presenza di una denuncia di scomparsa da parte della madre. Nella stessa denuncia di legge che Favoloso avrebbe detto alla madre di essere intenzionato a fare un viaggio. Quindi sarebbe scomparso. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

SCOMPARSA DI LUIGI MARIO FAVOLOSO

Luigi Mario Favoloso è scomparso oppure no? Continua la diatriba sull’ex gieffino ed ex di Nina Moric che rimane in silenzio nonostante il trambusto mediatico di questi giorni. Da Canale5 a Rai1, dai programmi del mattino a quelli del pomeriggio, Luigi Mario Favoloso continua a rimanere uno dei temi caldi di questi giorni quando ormai sono passati quasi 15 giorni dalla sua scomparsa, la stessa che la madre ha deciso di denunciare alla polizia. La donna ha ammesso che il figlio le ha rivelato del litigio con Nina Moric e anche del fatto che voleva stare un po’ da solo ma da lì a non farsi sentire per giorni né con la madre e né con la sorella ha qualcosa di sospetto. Il rischio che tutto questo sia dovuto alla voglia di ribalta e di far parlare di sé c’è soprattutto dopo le rivelazioni che Maurizio Sorge ha fatto oggi a Mattino5.

LUIGI MARIO FAVOLOSO E’ A MILANO? LE PAROLE DI MAURIZIO SORGE

In particolare, il re dei paparazzi rivela che una fonte molto vicina a Nina Moric gli avrebbe riferito che Luigi Mario Favoloso sarebbe in Italia e, in particolare, sarebbe ospite a casa di un amico che affitta auto ma non ha saputo poi spiegare bene dove si trovi di preciso. In un primo momento ha detto che dovrebbe trovarsi nei pressi di Milano (proprio confermando gli ultimi avvistamenti che lo hanno beccato prima sul treno diretto in città e poi nei pressi di Brera) o addirittura in quelli di Napoli, ancora più vicino a casa della madre. L’unica cosa che non si spiega è il perché di questo silenzio almeno con quest’ultima. Augusto de Megni si dice sicuro che tutto andrà bene e che “si tratta solo di un po’ di voglia di ribalta”.



