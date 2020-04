Luigi Mario Favoloso indagato per Stalking / Live, tutte le accuse di Nina Moric

Pubblicità

Luigi Mario Favoloso come sempre al centro delle polemiche a Live Non è la D’Urso. L’ex di Nina Moric è diventato un caso non solo televisivo, ma anche giudiziario visto che la Procura di Milano nelle scorse settimane ha aperto un fascicolo a suo carico. Ipotesi di reato piuttosto pesanti, ovvero maltrattamenti e stalking. Ad accendere il caso la modella croata Nina Moric, che aveva mosso pesantissime accuse nei confronti di Luigi Mario Favoloso. L’ex fidanzata avrebbe fatto riferimento ad alcuni avvenimenti del 2018 e del 2019 ma non solo: nel mese di marzo Nina Moric avrebbe presentato un’ulteriore denuncia nei confronti di Favoloso. Nell’ultima denuncia la showgirl avrebbe evidenziato alcune telefonate anonime sospette. Quindi la polemica si è prolungata nelle varie partecipazioni televisive di Nina Moric e Favoloso, che a distanza hanno continuato a rispondersi a vicenda senza risparmiarsi.



