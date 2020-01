Luigi Mario Favoloso scomparso/ Naomi: “Altri flirt mentre stava con Nina Moric”

Si susseguono testimonianze e rivelazioni su Luigi Mario Favoloso che continua a risultare scomparso e irraggiungibile. Dopo che la madre ha ritirato la denuncia di scomparsa e che Nina Moric lo ha accusato di violenza su lei e suo figlio, arriva anche la testimonianza di Naomi, ragazza che Favoloso avrebbe conosciuto qualche tempo fa e alla quale avrebbe fatto alcune dichiarazioni molto personali. In diretta a Pomeriggio 5, Naomi infatti racconta il loro primo incontro: “Appena conosciuti, si è avvicinato e ha raccontato subito i suoi problemi con Nina.” ammette la ragazza, che aggiunge “Mi ha anche raccontato di aver avuto altri flirt con altre donne… non ho capito in che situazione fosse, mi ha fatto anche i nomi e cognomi, persone note, che conosci anche molto bene.”, ha poi detto a Barbara D’Urso.

Naomi e Alex Fiumara, aggiornamenti su Luigi Mario Favoloso a Pomeriggio 5

La testimonianza di Naomi su Luigi Mario Favoloso non si ferma qui. La ragazza a Pomeriggio 5 continua a raccontare di questi presunti flirt: “Mi ha raccontato proprio degli episodi molto coloriti, con tante scene. Una delle due è una mia conoscente, ho chiesto infatti anche a lei ma lei ha negato, dicendo che comunque lui ci ha provato tantissime volte.” In studio con la D’Urso c’è anche il paparazzo Alex Fiumara che ha commentato le dichiarazioni fatte da Libera, amica della mamma di Luigi Favoloso. “Ieri ho chiamato Libera dopo la diretta per chiederle cosa fosse successo, lei è stata molto frettolosa. – così aggiunge – Ha detto che ha anche bisogno di visibilità perché lei fa la cantante”, ha concluso il paparazzo.

