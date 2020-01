Nina Moric a Domenica Live/ Scomparsa Luigi Favoloso: coinvolto il figlio Carlos?

Nina Moric torna oggi in Tv per parlare per la prima volta della (presunta) misteriosa scomparsa del suo ex compagno Luigi Mario Favoloso. La showgirl ha scelto di farlo nel salotto di Canale 5, Domenica Live, al cospetto di Barbara d’Urso che sin dal suo ritorno dalla pausa festiva si è dedicata del caso. Una scomparsa, quella di Favoloso, ripresa da più programmi – da Chi l’ha visto a Quarto grado passando per Pomeriggio 5 – ma che racchiude ancora molti aspetti oscuri ed incongruenze. Luigi Favoloso, ricordiamolo, non dà più notizie di sé dallo scorso 29 dicembre, quando cioè ha fatto perdere le sue tracce da Torre del Greco, dove vive la sua famiglia. La madre aveva presentato denuncia di scomparsa, preoccupata per le sorti del figlio, ma la stessa sarebbe stata poi ritirata proprio nei giorni scorsi dalla donna. La signora Loredana Fiorentino avrebbe deciso di fare un passo indietro dopo il ricevimento di una mail anonima in cui Luigi le diceva di stare bene. La vicenda ha dunque assunto i contorni di una vera e propria spy story rispetto alla quale Nina Moric in un primo momento aveva preso le distanze, con tanto di comunicato del suo avvocato pubblicato su Instagram ma che attualmente non compare più tra i suoi ultimi post.

NINA MORIC A DOMENICA LIVE: LA VERITÀ SULLA SCOMPARSA DI LUIGI FAVOLOSO

La scomparsa di Luigi Mario Favoloso ha a che fare con Nina Moric? Secondo diverse testimonianze, tutto sarebbe avvenuto in concomitanza con una lite avvenuta alcuni giorni prima di Natale tra il giovane imprenditore e la donna oggi ospite di Domenica Live. Una ragazza, Naomi, intervenuta in collegamento con Pomeriggio 5 lo scorso venerdì ha raccontato di aver incontrato Luigi poco prima di Natale in un noto ristorante milanese: “Mi ha fatto presente che aveva litigato con Nina Moric ed era stato cacciato di casa. E che la sera stessa aveva preso un appartamento in affitto in una zona centrale di Milano. Aveva le valigie in auto”, aveva rivelato. Ad alimentare il giallo anche le parole di Nathan, personal trainer di Favoloso e Nina Moric – nonché amico di Fabrizio Corona – secondo il quale lo scorso 30 dicembre Nina gli avrebbe raccontato di una litigata con Luigi molto violenta. “Luigi ha accusato Nina di un tradimento”, aveva detto Nathan, parlando anche di un fatto molto grave del quale sarebbe venuto a conoscenza l’amico Corona che non l’avrebbe presa per niente bene. Secondo le parole del paparazzo Maurizio Sorge riprese da Il Giornale, durante una diretta Instagram nella quale non nomina mail il ragazzo scomparso, alla base ci sarebbe una storia di violenze domestiche che andrebbero a coinvolgere anche il figlio della Moric (e di Corona), Carlos. La modella croata, spiega Il Giornale, oggi porterà nuove prove nel corso della trasmissione di Canale 5. Restano tante, dunque, le cose non dette e sulle quali oggi Nina Moric potrebbe finalmente fare chiarezza. Proprio Nina era stata tra le prime dubitare della scomparsa di Favoloso, sentenziando: “Per me questo si chiama egoismo”.

