Luigi oltre il diabete, da Amici 21 al Future Hits Live/ “Sto realizzando tutto…”

Luigi Strangis, ospite in studio nel nuovo appuntamento tv di Verissimo, è il vincitore di Amici 21, talent prodotto e condotto da Maria De Filippi dove il cantautore e polistrumentista ha sbaragliato la concorrenza alla finale imponendosi come il vincitore del circuito canto e il vincitore finale, per un bottino del valore di 200mila euro in gettoni d’oro. Ma non solo. Perché. sempre in occasione del grand final di Amici 21, l’ex pupillo di Rudy Zerbi al talent di Canale 5 si è aggiudicato la vittoria del contest indetto da Radio Zeta, per cui lui è atteso al primo live dedicato alla generazione Z, ovvero il Future Hits Live con artisti affermati del calibro di Blanco. Un altro traguardo, che va ad aggiungersi ai riconoscimenti ottenuti da Strangis nella sua carriera musicale già avviata e che lo attende sul palco il 9 giugno, come lui stesso ha fatto sapere ai microfoni di Rtl.102.5: “Il 9 giugno sarò sul palco del Future Hits Live 2022 di Radio Zeta, insieme a tutti i numeri uno. Un onore per me, sarà stupendo. Non vedo l’ora che arrivi”, ha detto Luigi. “Sto pian piano realizzando tutto, ma sono molto felice”.

Ma cosa è cambiato nella vita di Luigi Strangis con il successo, oltre la malattia che lo accomuna a persone comuni e vip e che fronteggia all’ordine del giorno, ovvero il diabete? “C’è stata una festa di piazza nella mia città -ha aggiunto l’ospite a Verissimo in occasione dell’ultimo intervento radiofonico-, è stato bellissimo sentire il calore di tutti”. “In generale all’inizio non ti rendi conto di ciò che ti sta accadendo, poi nei giorni capisci che ti è cambiata la vita, però in bene”, ha concluso.

Ma non è tutto. Perché, incalzato sui coinquilini e compagni di avventura nonché finalisti come lui ad Amici 21, Albe, Serena Carella, Michele Esposito, Alex (Alessandro Rina) e Sissi (Silvia Cesana), il cantante di Tienimi stanotte -singolo che ora scala le classifiche musicali- ha dichiarato: “L’ultima notte ci siamo riuniti in una camera e abbiamo dormito tutti insieme, è stato come un pigiama party per rivivere le emozioni. Si è creato un legame particolare e quindi cerchi di stare lì a viverti tutto”. E ancora: “In questi giorni ci siamo risentiti, poco perché ci sono tante cose da fare”.

L’ospite di Verissimo, Luigi Strangis, inoltre non lesina delle dichiarazioni neanche sul rapporto che lo vincola agli altri concorrenti di Amici 21, tra cui il rivale amico per la pelle LDA (debuttato ai vertici della classifica FIMI con il primo album): “L’amicizia resterà, ci stimiamo tutti e siamo felici. Dopo otto mesi, convivendo tutto con delle persone, è normale che si creino dei rapporti molto forti, nella casetta ho vissuto delle emozioni che fuori non ho vissuto, per me sono una famiglia”. “Il bello era che c’erano sempre confronti, non c’era mai un andarsi contro. Facevamo cose diverse ma ci venivamo incontro e ci consigliavamo a vicenda”, ha concluso.

Il 3 giugno uscirà il primo album di Luigi dal titolo Strangis, il cui primo singolo estratto Tienimi stanotte rappresenta per il cantante un augurio a se stesso: “Non sono un tipo che si lascia andare, che racconta tante cose di sé stesso. Questo è un augurio per me di vivere le mie emozioni, di non nascondermi. Maria De Filippi mi ha aiutato molto su questo aspetto, lei è stata un’insegnante di vita”.











