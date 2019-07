LUIGI PELAZZA:”MARIO CERCIELLO REGA ERA MIO AMICO”/ Video, “quando l’ho conosciuto..”

La morte di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma a coltellate, ha scioccato e commosso l’Italia intera, compreso Luigi Pelazza. Il giornalista de “Le Iene Show” ha svelato di aver conosciuto personalmente l’eroe che ha perso la vita per restituire al legittimo proprietario un borsello da 100 euro. Queste le sue parole:”Questa notte alle 3 a Roma, nel quartiere Prati, ho perso un amico, un carabiniere. Si chiamava Mario, aveva 35 anni ed era sposato da un mese: è stato ammazzato da 7 coltellate mentre era in servizio. I suoi colleghi hanno fermato dei giovani responsabili di un furto. Mario era di Somma Vesuviana, un napoletano di quelli simpatici e bonaccioni con i quali ti fa piacere passare dei momenti assieme. Dico questo perché lo avevo conosciuto proprio a Roma alcuni mesi durante un servizio che stavo girando per Le Iene, quello sulla banda dei Rolex. E anche in quell’occasione Mario e i suoi colleghi non si sono risparmiati…si sono subito prodigati, hanno cercato queste persone, le hanno trovate e assicurate alla legge”.

LUIGI PELAZZA:”MARIO CERCIELLO REGA ERA MIO AMICO”

Un ricordo sentito, onestamente commosso quello fornito da Luigi Pelazza di Mario Cerciello Rega. L’inviato della trasmissione di Italia Uno si è scagliato contro le istituzioni, troppo spesso dimentiche delle condizioni delle forze dell’ordine. Queste le sue parole in un video che potete vedere integralmente sul sito delle Iene cliccando qui:”Mario, per farvi capire, è uno di quei tantissimi carabinieri che rischiano ogni giorno la vita per rendere un po’ più sicura la nostra. Mari, magari ieri uscendo di casa hai detto: “Ci vediamo domattina”. Speriamo, Mario, che il tuo sacrificio non sia stato inutile. Speriamo che le istituzioni capiscano che siamo vicini ad un punto di non ritorno. Deve cambiare qualcosa, non è possibile che qualcuno alle 3 di notte decida di prendersi la vita di qualcun altro. Ciao Mario”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA