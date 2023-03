Luigi Piccatto, morto il disegnatore di Dylan Dog/ Maestro del fumetto aveva 68 anni

Grave lutto nel mondo dei fumetti, del disegno e dell’arte. E’ morto Luigi Piccatto, storico disegnato di Dylan Dog. Si è spento nelle scorse ore ad Asti, e aveva solamente 68 anni. Considerato fra i più grandi fumettisti italiani, nel 1986, come ricorda TgCom24.it, era entrato a far parte del team di disegnatori della Sergio Bonelli Editore, di cui divenne uno degli autori più prolifici. Disegnò infatti alcuni degli episodi cult del celebre fumetto come Golconda, ma anche “Verso un mondo lontano” con Tiziano Sclavi e “Il battito del tempo “con Michele Medda .

Luigi Piccatto era a nato a Torino nel 1954, e aveva cominciato a disegnare fumetti fin da ragazzo negli anni ’70, realizzando Chris Lean, serie che venne pubblicata sul Corrier Boy. Fra il 1981 e il 1982 ha quindi lavorato ad alcuni episodi per Skorpio e Lanciostory, poi nel 1986 arrivò la grande occasione, assunto per il neonato fumetto di Dylan Dog. E’ stato autore di tutta la serie “Dylan presenta Groucho” ed ha realizzato anche 13 racconti brevi. Fra il 1986 e il 1988 ha anche disegnato “Roy Rod” e “Abular” per il Corriere dei piccoli.

LUIGI PICCATTO, I MESSAGGI SUI SOCIAL

Numerosi coloro che stanno ricordando Luigi Piccatto sui social, come ad esempio Il Nerdastro che via Twitter ha scritto: “L’Old Boy perde uno dei suoi Maestri.A 68 Anni, ci ha lasciati la grande matita di Luigi Piccatto, uno dei nomi eccellenti di Dylan Dog, e che ha contribuito al suo successo. Ancora conservo gelosamente tutti i “Grouchini” da lui disegnati, da oggi dal sorriso un po’ più amaro”.

Maxx aggiunge: “Lutto nel mondo del fumetto italiano d’autore. È morto ad Asti a 68 anni Luigi Piccatto, uno dei più noti fumettisti italiani, per 37 anni al lavoro sui migliori episodi di Dylan Dog alla Bonelli Editore”. Così infine Massimo: “Uno dei migliori in assoluto su Dylan Dog (e non solo)… Addio maestro”.

