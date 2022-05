Luigi Strangis, al via l’instore tour dopo Amici 21 / Date e tappe

Amici 21, Luigi Strangis e il futuro dopo il talent

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio intrapreso ad Amici 21, nella cui finale ha sorpreso tutti conseguendo la vittoria del circuito canto e al contempo la vittoria finale del talent, per un bottino finale del valore di 200mila euro in gettoni d’oro, ottenendo inoltre la possibilità di prendere parte al Future Hits di Radio Zeta il prossimo giugno insieme ad artisti già affermati così come il premio radio per il singolo Tienimi stanotte. Si tratta di Luigi Strangis, trionfatore assoluto di Amici 21, che ha portato la sua normalità e la sua voglia di realizzare i sogni al talent, senza nascondere la malattia che combatte da anni, il diabete, che lo accomuna a tanti. Nel frattempo degli altri traguardi giungono per il cantante di Tienimi stanotte. Il prossimo 3 giugno 2022, viene rilasciato il primo album di studio del cantante ed ex concorrente ad Amici 21, dopodiché prende il via l’instore tour promozionale del disco, così come accaduto per il rivale amico e figlio di Gigi D’Alessio, LDA, che a differenza di Luigi non si è qualificato alla finale di Amici 21, tra le polemiche web più disparate. Il primo album di studio di Luigi, dal titolo Strangis, contiene al suo interno una track-list di 7 canzoni, come il primo album di studio di LDA.

Date dell’instore-tour e track-list dell’album Strangis

Nel dettaglio la track-list di Strangis, il nuovo album di Luigi Strangis, contiene le seguenti canzoni:

Tienimi stanotte

Muro

Tondo

Partirò da zero

Vivo

Riflessi (Live)

Rumore

Mentre le date dell’instore tour by Luigi Strangis, appena annunciate, sono le seguenti:

3 giugno: Marcianise (CE) – Centro commerciale Campania, ore 17.00 – Mondadori

4 giugno: Roma – Via Appia Nuova 51, ore 15.00 – Mondadori

5 giugno: Reggio Calabria – CC Porto Bolaro, ore 16.00 – Mondadori

8 giugno: Milano – Piazza Duomo, ore 15.00 – Mondadori

10 giugno: Campi Bisenzio (FI) – CC I Gigli, ore 17.00 – Mondadori

11 giugno: Bologna – CC Vialarga, ore 15.00 – Mondadori

12 giugno: Padova – Piazza Insurrezione, 3 – ore 15.00 – Mondadori

13 giugno: Marghera (VE) – CC Nave De Vero, ore 16.00 – Mondadori

“Ci siamo! Tra poco ci vedremo finalmente di persona. Vi aspetto in giro per l’Italia per abbracciarvi tutti, uno per uno, nessuno escluso. #rockandfreedom”, scrive nella descrizione del post che annuncia l’instore tour, Luigi Strangis, ai suoi fans.











