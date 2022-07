Luigi Strangis annuncia il primo tour dopo Amici 21/ Le date dei concerti

Amici 21, Luigi Strangis si prepara per un nuovo impegno in carriera: cosa succede dopo il talent

Non accenna ad arrestarsi il successo di Luigi Strangis, che dopo la vittoria finale conseguita ad Amici 21 di Maria De Filippi ha rilasciato il suo primo album di inediti dal titolo Strangis con cui sta scalando le classifiche e dopo aver organizzato il suo primo instore tour promozionale volto alle vendite del disco in giro per l’Italia si prepara per il suo primo tour di concerti. Al rilascio dell’album Strangis, Luigi Strangis è debuttato alla #1 nella Top album di FIMI, consacrandosi come una giovane promessa della musica italiana sotto la gestione artista della casa discografica 21CO. I suoi impegni televisivi, intanto, non sono fermi ad Amici 21, dal momento che uscito dal talent Luigi Strangis è stato invitato a prendere parte a diverse trasmissioni tv, come Domenica in e in ultimo Tim summer hits, alla cui prima puntata il vincitore di Amici 21 ha presentato l’inedito dal titolo Tienimi stanotte.

Inoltre, via social Luigi Strangis dà ora annuncio del suo imminente tour di concerti, che al momento prevede solo 4 date, fissate nel periodo intercorrente tra agosto e settembre 2022:

Mercoledì 17 agosto 2022

PORTO RECANATI (MC) – ARENA BENIAMINO GIGLI

Venerdì 19 agosto 2022

LECCE – PALALIVE

Sabato 27 agosto 2022

ZAFFERANA ETNEA (CT) – ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO

Sabato 3 settembre 2022

ORTONA (CH) – ITALIAN STYLE FESTIVAL, Piazza San Tommaso

Luigi Strangis si apre su Maria De Filippi dopo Amici 21

Chiaramente non è da escludersi che molto presto potrebbero aggiungersi alle prime date degli ulteriori live per Luigi Strangis, questo appunto verrà stabilito a seconda della risposta alle aspettative maturate intorno al primo tour promozionale convenuto per il cantante di Tienimi stanotte. Incalzato sul suo successo post-Amici 21, come ripreso da Novella 2000, Luigi Strangis non ha lesinato dichiarazioni sul conto di Maria De Filippi, la produttrice e conduttrice tv del talent che lo ha reso celebre agli occhi del grande pubblico tv: “Credo che appaia la sensibilità di Maria in tv. Io l’ho vissuta davvero tanto. Abbiamo avuto molti confronti, anche perché io ho parlato molto poco di me, e quindi ha cercato di darmi una mano su questo perché non mi faceva bene, soprattutto lì dentro. Di lei mi porterò queste lezioni di vita che ogni tanto mi dava quando magari stavo un po’ più giù o quando c’era qualcosa che non andava. Penso di essermi sentito davvero me stesso con lei”.

