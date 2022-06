Luigi Strangis da Amici 21 a star del Tim Summer Hits 2022/ Alex: “Sarà colpa dei nostri caratteri..”

Luigi Strangis è atteso al Tim Summer Hits 2022 dopo il successo ottenuto ad Amici 21

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio avviato ad Amici 21 di Maria De Filippi, al cui termine si è aggiudicato la vittoria della sezione canto e il montepremi finale, e ora che può dirsi un giovane artista popolare, Luigi Strangis torna a calcare il palco e l’occasione è il Tim Summer Hits 2022. Mentre si fa sempre più vicina la prima puntata dell’evento dedicato alle hit estive, che va in onda su Rai 2 e in prima serata il 30 giugno 2022, Luigi Strangis è infatti anticipato tra gli artisti ufficializzati nella set-list del live promosso da Tim, insieme ad altri artisti, tra cui l’ex rivale amico ad Amici 21 e figlio di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA.

Molto probabilmente, sul palco del Tim Summer Hits 2022, Luigi Strangis intratterrà il pubblico con una performance live sulle note dell’ultimo singolo estratto dall’album Strangis debuttato alla #1 nella Top album di FIMI, ovvero Tienimi stanotte. Una romantica pop-rock ballad, che Luigi ha dichiarato di dedicare a se stesso, dopo aver raggiunto la popolarità ad Amici 21, nonostante il peso della malattia che combatte da sempre, ovvero il diabete. Nel frattempo, sul suo conto si è espresso in un’intervista rilasciata a Lorella Cuccarini per il format Dimmi di te, l’ex acerrimo rivale ad Amici 21, Alex (Alessandro Rina).

Alex e le dichiarazioni sul rapporto con Luigi Strangis

In molti, tra i fedeli telespettatori di Amici di Maria De Filippi, si chiedono in che rapporti siano Luigi e Alex dal momento che il talent si è ormai concluso ed entrambi sono vincolati ad un contratto discografico con la 21CO, una nuova casa discografica nata in seno al talent di Maria De Filippi. E a rispondere alle curiosità generali è lo stesso Alex nel nuovo intervento: È sempre stato un bel rapporto dall’inizio. Poi sarà stata sicuramente colpa dei nostri caratteri. Non ci sentiamo per forza di andare l’uno dall’altro. Però è come se sai che quella persona c’è, anche non ci vai. Magari una persona che guarda non capisce, però noi lo sappiamo. È un po’ quella l’essenza della nostra amicizia. Poi comunque ci vediamo. Ci siam visti anche ieri, lui è tornato a Roma io ero lì. Avevo lo stesso albergo, è venuto su a salutarmi.

