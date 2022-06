Luigi Strangis: nuovi traguardi dopo Amici 21/ L’album debutta in testa alla Top FIM

Amici 21, Luigi Strangis raggiunge nuovi traguardi dopo la vittoria del talent

Dopo aver conseguito la vittoria del circuito canto e la vittoria finale di Amici 21 di Maria De Filippi, Luigi Strangis torna al centro dell’attenzione mediatica per diverse novità che lo riguardano. Insieme a LDA, Albe e Alex, come lui ex Amici 21, Luigi Strangis è stato confermato da Radio Norba tra i grandi ospiti musicali previsti alla nuova stagione tv di Battiti live 2022, in partenza a giugno 2022. Ma non è tutto. Perché, reduce dal rilascio del suo primo album pubblicato nell’industria musicale e dal titolo Strangis, si aggiudica nella settimana in corso un importante traguardo. Il giovane cantautore e polistrumentista, complice la popolarità raggiunta al talent e l’esposizione mediatica a cui è sottoposto per il trionfo ad Amici, ottiene cioè la posizione #1 nella classifica Album targata FIMI con l’album di debutto.

Alle spalle di Luigi Strangis, nella medesima classifica, troviamo alla #2 Hustle Mixtape di Capo Plaza, alla #3 Sirio di Lazza, al quarto posto e quindi fuori dal podio Harry’s house di Harry Styles, al quinto posto Blocco 181 di Artisti vari.

Luigi Strangis diventa tendenza su YouTube

E le sorprese per i fan di Luigi Strangis non sono ancora finite. In queste settimane seguite alla finale di Amici 21, Strangis ha pubblicato su YouTube Italia il video ufficiale del nuovo singolo estratto dall’album di debutto, Tienimi stanotte, che si classifica tra le tendenze per la musica sulla nota piattaforma musicale alla #14.

Così come emerge dalla classifica di YouTube Italia aggiornata alla data odierna, sabato 11 giugno 2022.

Nel frattempo i fedeli fan dell’ex Amici 21 si dicono in trepidante attesa di vedere Luigi esibirsi sul palco di Battiti live, dopo che il beniamino pop-rock ha presenziato al Radio Zeta Future Hits Live, il primo evento radiofonico dedicato alla Generazione Zeta, trasmesso anche in chiaro per i telespettatori.

