Luigi Strangis ospite a Domenica In/ Qualcosa va storto, fan in rivolta

Dopo essersi rivelato il vincitore assoluto di Amici 21, aggiudicandosi la vittoria del circuito canto così come il montepremi finale in quanto vincitore assoluto, Luigi Strangis torna in TV e al contempo al centro dell’attenzione mediatica. E il motivo è la nuova ospitata tv post-talent che Luigi registra nello studio tv di Domenica In, dove la conduttrice Mara Venier ha invitato in studio l’ex Amici 21 sul finire della nuova puntata della trasmissione. Non è stato concesso infatti molto spazio tv per Luigi Strangis, tant’è vero che Mara Venir ha avuto giusto il tempo per mandare in onda una clip di presentazione contenente gli highlights del percorso che Luigi ha registrato ad Amici 21, il talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, per poi consentire al cantante di Tienimi stanotte -singolo che sta scalando le classifiche musicali- di rivelare un aneddoto di vita. Ovvero di aver ricevuto in dono la sua prima chitarra, all’età di 6 anni.

Poco prima di riservare al pubblico di Rai Uno l’aneddoto del suo primo strumento musicale, Luigi Strangis ha intonato il nuovo singolo che fa da apripista all’album Strangis, Tienimi stanotte, ciò nonostante il pubblico si sarebbe aspettato uno spazio tv più ampio per l’ex Amici, quantomeno della durata di un’intervista. Tanto che su Twitter è ora in corso una polemica sul conto dell’ospitata post-Amici 21 che Luigi Strangis ha registrato a Domenica in, che taccia il format di Mara Venier di aver trattato con sufficienza il cantante.

Tra i messaggi alla base della contestazione social sullo spazio tv che Domenica in ha riservato a Luigi Strangis, al di sotto delle aspettative del pubblico di Rai Uno, si legge: “Ma io mi aspettavo un’intervista, non una cantata veloce veloce”. E poi ancora: “Ma in che senso tempo finito?”.

