Luigi Strangis: “Sono stato fermato dai Carabinieri”/ Il retroscena dopo Amici: “Ecco perché”

Luigi Strangis svela: “Sono stato fermato dai Carabinieri”

Solo pochi giorni fa Lorella Cuccarini rendeva felice i fan di Amici 21 annunciando l’intervista a Luigi Strangis nel suo format ‘Dimmi di te’. L’intervista in questione ha finalmente avuto luogo e ha portato il vincitore di Amici 21 a raccontare alcuni retroscena della sua avventura nel talent ma anche della sua vita oggi. È proprio raccontandosi che è venuto a galla un bizzarro avvenimento che lo ha visto protagonista qualche giorno fa.

Amici 21, si riaccende lo scontro tra Luigi e Alex/ Che succede nella Top album?

“Sono stato fermato dai Carabinieri!” ha rivelato il cantante alla Cuccarini. Niente di allarmante però, perché Luigi è stato fermato solo perché gli agenti in divisa volevano un video per i loro figli: “Ero alla Corte di Cassazione per un evento. Molti si sono avvicinati a me per avere dei video per le mogli e i figli”, ha raccontato divertito il cantante.

Amici 21: Luigi Strangis oltre il successo, la malattia/ "Ho ascoltato il mio corpo e..."

Luigi Strangis e la crisi vissuta ad Amici

Oltre alla particolare avventura, Luigi Strangis è tornato a parlare di Amici, rivelando qual è stato il momento più difficile per lui. “Il momento più difficile è stata la settimana prima della finale perchè ho lavorato davvero tanto. Ho cercato di fare tutto e avevo ansia ma mi sono ripreso ed è andata bene. Da piccolo ero un bambino attivo, la musica mi ha sempre accompagnato ma non sono cambiato più di tanto.”

Con un passo indietro ai suoi inizi, Luigi ha poi raccontato: “Ero un ragazzo normale. Ho iniziato a suonare a 3 anni e da è nata la passione per la musica. […] La scrittura è iniziata a 14 anni con una band punk ma poi ho fatto tutto da solo. Ho sempre scritto quello che pensavo. L’album è un pezzo di me, se non tutto me. C’è tanta libertà, ci sono tante emozioni.” Caratteristiche che hanno contribuito a renderlo un artista oggi molto amato.

Luigi Strangis/ Dopo Battiti Live il primo tour, ma i fan chiedono nuove date

© RIPRODUZIONE RISERVATA