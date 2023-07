Luis Alberto, 20enne scomparso da Milano/ Era in Italia per lavorare e aiutare famiglia in Perù

Un ragazzo di 20 anni è scomparso da Milano: non si hanno sue notizie da martedì 11 luglio. Si tratta di Luis Alberto Ochoa Duenas, giovane peruviano che si trova da tre mesi in Italia. Lo zio ne ha denunciato la scomparsa al Comando dei Carabinieri di Milano Moscova la sera del 14 luglio. Stando a quanto riportato dall’Ansa, il 10 luglio si era recato a lavoro come sempre, in una palestra dove effettuava le pulizie, nella zona di Turro-Rovereto a Nord di Milano.

Il primo a segnalare la sua assenza è stato il datore di lavoro, che il giorno dopo infatti non lo ha visto arrivare. L’account WhatsApp risulta staccato dalle ore 14:48 di martedì, così come tutto il telefono, che risulta spento o comunque non raggiungibile. Luis Alberto Ochoa Duenas, che deve compiere 20 anni, è alto circa 1.50 metri e hai i capelli e gli occhi neri. L’ultima volta che il 20enne è stato visto era in via Padova, stava andando a lavoro dopo aver mangiato alla mensa dell’Opera San Francesco a Milano.

“LUIS ALBERTO UN RAGAZZO MOLTO EQUILIBRATO”

Nella comunità sudamericana, in particolare quella peruviana, c’è molta preoccupazione per Luis Alberto Ochoa Duenas, sparito dalla periferia multietnica della città meneghina. Il 20enne era arrivato in Italia appena tre mesi fa per lavorare e aiutare la sua famiglia che è rimasta in Perù. Come riportato da Il Giorno, chi lo conosce lo descrive come un ragazzo molto tranquillo ed equilibrato.

Lo fa ad esempio Penelope Lombardia, associazione che ha lanciato l’appello per ritrovarlo: «É un ragazzo molto equilibrato e sono passati troppi giorni senza sue notizie. Potrebbe essere in difficoltà». Un amico del 20enne ha scritto: «Siamo molto preoccupati». Inoltre, ha chiesto la diffusione della sua fotografia. L’ultima volta che è stato visto, è stato visto da tanti, come quelli del centro ginnico e anche gli operatori che gli hanno fornito il pasto. Purtroppo, dopo una mattina normale come tante altre, è sparito. Chiunque lo dovesse avvistare può chiamare i carabinieri.

