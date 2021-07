Luis Alberto al Milan?/ Calciomercato news, ecco la richiesta della Lazio

CALCIOMERCATO NEWS, IL MILAN SEGUE LUIS ALBERTO

Il Milan si sta muovendo parecchio in questa prima parte del calciomercato estivo avendo già speso una sessantina di milioni di euro per potenziare l’organico da mettere a disposizione di mister Pioli. I rossoneri non sembrano inoltre essere affatto sazi e la campagna acquisti potrebbe proseguire regalando altri volti nuovi tra cui spicca quello di Luis Alberto. Il fantasista spagnolo di proprietà della Lazio sembra poter lasciare i biancocelesti a causa degli screzi avuti nei giorni scorsi non essendosi presentato nè alle visite mediche è all’inizio del raduno la scorsa settimana. Aggregatosi ora al resto del gruppo, i dirigenti della Lazio stanno valutando se possa essere lui o Correa il giocatore da sacrificare in questa finestra estiva. Secondo quanto rivelato dalla stampa spagnola di AS, il Milan avrebbe individuato in Luis Alberto un obiettivo utile per migliorare la rosa ed i rossoneri sono pronti a trattare il cartellino del ventottenne con la Lazio.

CALCIOMERCATO NEWS, IN SPAGNA SONO SICURI

Le chances di vedere Luis Alberto al Milan non sembrano poi così basse secondo gli spagnoli. Nella passata stagione con la maglia della Lazio Luis Alberto è riuscito a collezionare 9 reti e 4 assist vincenti per i suoi compagni in 40 apparizioni complessive tra campionato e Champions League. La richiesta della Lazio è di 45/50 milioni di euro per il cartellino dell’ex Liverpool ma il Milan potrebbe cercare di inserire nell’operazione una contropartita tecnica gradita ai biancocelesti, ovvero uno tra Alessio Romagnoli, Saelemaekers o Rafael Leao, quest’ultimo molto gradito al tecnico Maurizio Sarri.

