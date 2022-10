Luisa Fantasia, uccisa da mafia davanti a figlia/ Era moglie del brigadiere Mascione

L’omicidio di Luisa Fantasia è uno dei casi che verrà trattato nella puntata di Cose Nostre di lunedì 10 ottobre: la donna è stata uccisa dalla mafia nel 1975 mentre si trovava davanti a sua figlia Cinzia, di soli 17 mesi. Era originaria di San Severo, in Puglia, ma si era trasferita a Milano insieme al marito, il brigadiere Antonio Mascione, che era stato assunto al comando provinciale. Gli era stato affidato l’incarico di indagare sotto copertura nel settore del narcotraffico con l’obiettivo di scovare una grossa partita di droga in arrivo dalla Calabria.

Casarile, bambina massacrata da patrigno/ L'avvocato "Non è il mostro che descrivono"

Le cose, tuttavia, andarono male. Il Carabiniere Antonio Mascione infatti scoprì l’identità dei due criminali che erano alla base del giro, entrambi calabresi, di cui uno minorenne. Tentò di ingannarli facendo credere loro di essere interessato all’acquisto di un ampio carico di sostanze stupefacenti al prezzo di 60 milioni di lire. La sua copertura però saltò poco dopo. I due ’ndranghetisti scoprirono la sua reale identità e si vendicarono.

Studente suicida: "Mi laureo" ma non aveva dato esami/ Bologna, si è gettato nel Reno

Chi è Luisa Fantasia, uccisa dalla mafia davanti alla figlia Cinzia: il brutale omicidio

Il 14 giugno del 1975 i due criminali entrarono nell’abitazione di Antonio Mascione e Luisa Fantasia, situata nel quartiere Baggio di Milano, dopo essersi assicurati che il brigadiere non fosse in casa, fissando con lui un appuntamento a cui non si presentarono. Una volta dentro, cercarono la valigetta con i 60 milioni di lire ma senza trovarla. Luisa Fantasia non aveva idea di dove fossero i soldi. È così che la torturarono per ore, stuprandola davanti alla piccola Cinzia, e successivamente la uccisero. Rubarono tutti i risparmi della famiglia, nonché la fede della donna, e scapparono.

Denise Pipitone e la pista della Valtellina/ Il legale "Ho ricevuto mail criptata..."

Il Carabiniere troverà il cadavere di Luisa Fantasia e della figlia Cinzia in lacrime al rientro in casa. I due uomini furono poco dopo catturati e condannati all’ergastolo per l’omicidio. Uno di loro, quello maggiorenne, verrà qualche anno dopo assassinato in carcere. La notizia fu comunicata direttamente al brigadiere attraverso una telefonata anonima.











© RIPRODUZIONE RISERVATA