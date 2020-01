Luisa Ranieri, compagna Luca Zingaretti/ “Abituata alle balle, non me ne frega più!”

Luisa Ranieri è la moglie di Luca Zingaretti, ospite dello show televisivo “Danza con me” di Roberto Bolle trasmesso il giorno 1 gennaio 2020 in prima serata su Rai1. Attrice di talento, la Ranieri è una donna realizzata e felice sia nella vita professionale e che nel privato. Intervistata da Vanity Fair la donna ha sottolineato come la libertà sia da sempre al centro della sua vita; libertà con cui vive anche il matrimonio con l’attore che interpreta il Commissario Montalbano. “Lo stesso legame con Luca Zingaretti, mio marito, è fondato sul patto della libertà. Ci scegliamo ogni giorno” ha dichiarato l’attrice che ha cominciato la sua carriera grazie ad una pubblicità che l’ha resa poi uno dei volti più ricercati in tv, cinema e fiction.

Luisa Ranieri: “vivo ancora male l’idea di farmi fotografare”

Nonostante il grandissimo successo come attrice di cinema e fiction, Luisa Ranieri non nasconde di essere ancora oggi molto timida, ma che la recitazione l’ha aiutata in un certo senso a sbloccarsi. “Per non concentrarmi su di me, non esisteva al mondo un mestiere migliore” ha detto l’attrice che di questo mestiere non ama particolarmente la notorietà con cui però ha imparato a conviverci: “ho assunto verso le cose vagamente pruriginose un vago distacco…”. E’ una Luisa Ranieri davvero inedita quella che si è raccontata dalle pagine di Vanity Fair dove ha rivelato: “avrei molto pudore a mostrarmi per quella che sono veramente così come oggi, dopo due decenni sotto i riflettori, vivo ancora male l’idea di farmi fotografare”. Il successo e ruoli di primissimo livello tra fiction e film da record non hanno smussato quel suo lato timido del carattere: “raccontarsi, mettersi in posa, esporsi pubblicamente: sono le cose del mio mestiere che amo di meno”.

Luisa Ranieri: “Luca Zingaretti? Un uomo con una virilità prorompente”

L’attrice ha proseguito rivelando la tattica con cui è riuscita a resistere al tam tam mediatico legato alla notorietà: “ormai sono abituata alle balle e non me ne frega più niente… Non mi sforzo più di spiegare… Quando vivi spiata, con i paparazzi sotto casa, hai due scelte. Fingere o essere come sei. Ho scelto la seconda strada”. Legata sentimentalmente da anni a Luca Zingaretti, Luisa Ranieri è ancora oggi innamorata come se fosse il primo giorno. “Ho avuto la fortuna di incontrare la mia metà: possiamo stare anche silenzio e capirci al volo” ha rivelato a IoDonna l’attrice che da tantissimi anni è legata all’attore de Il Commissario Montalbano. “Sono una donna fortunata – ha detto Luisa – perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre che abbiamo una marcia in più, che si lavora bene con noi perché siamo più precise e organizzate”.