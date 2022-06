Luisana Lopilato, moglie Michael Bublè/ “Attraversato l’inferno per nostro figlio”

Luisana Lopilato e Michael Bublè, presto di nuovo genitori

Luisana Lopilato è la moglie del celebre cantante Michael Bublè. I due sono in attesa del quarto figlio, annunciato nei mesi scorsi in un modo gioioso e particolare. Bublé infatti aveva inserito nel video del nuovo brano, I’ll Never Not Love You, una scena in cui appariva la moglie Luisana Lopilato con un bellissimo pancione. Così Bublè e la sua dolce metà comunicavano al mondo la lieta notizia e adesso i fan non vedono l’ora di festeggiare assieme al cantante il nuovo arrivo in famiglia.

In quella clip musicale, oltretutto, c’era un omaggio al primo incontro avvenuto tra Michael e Luisana, avvenuto sul set di Haven’t Met You Yet nel 2009. Due anni dopo il primo incontro i due sono saliti all’altare e poi diventati genitori di Noah, Elias e Vida.

La loro meravigliosa famiglia ha dovuto attraversare le pene dell’inferno nel 2016. Quell’anno, al primogenito Noah, che aveva solo tre anni, era stato diagnosticato un cancro al fegato. Per dedicarsi completamente alla sua salute il cantante e l’attrice avevano annullato e rinunciato a tutti i loro impegni professionali e dopo mesi di cure era arrivata la notizia più attesa: la malattia era in remissione completa. “È come se fossimo stati all’inferno”, ha raccontato l’artista dopo la guarigione del figlio. “Quando hai sofferto davvero, impari a vivere una vita più profonda e più piena”, hanno detto all’unisono Luisana Lopilato e il marito Michael Bublè. Adesso i dolori del passato sono alle spalle, la coppia attende con gioia l’arrivo del figlio numero quattro.

