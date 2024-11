Michael Bublè, chi è il cantante: il racconto della malattia del figlio

Michael Bublè sarà uno dei cantanti protagonisti dell’ultima puntata di Tale e quale show, il rinomato artista capace di vendere milioni di dischi in tutto il mondo sarà interpretato da Thomas nell’ultimo atto del programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Sposato con Luisana Lopilato, qualche anno fa Michael Bublè si è ritrovato a fare i conti con il dramma riguardante il figlio Noah, colpito da un cancro che ha scombussolato la vita dell’artista che a tal proposito ha raccontato:

“Sono stato all’inferno, e sai, l’inferno sembra un posto davvero bello per andare in vacanza rispetto a quello che abbiamo vissuto. La famiglia è tutto ciò che conta, la salute dei miei figli è al primo posto, la relazione con la mia famiglia, mia moglie e la mia fede” ha detto in una intervista rilasciata a People Michael Bublè tornando sul drammatico evento che ha scombussolato la sua vita.

Michael Bublè: “Adesso non ho più paura, torno in un mondo di amore”

Lo scampato pericolo dopo la malattia del figlio Noah ha portato Michael Bublè con i piedi per terra e ancorati alla realtà, il cantante si era espresso con ironia sulle paure per la mancata vendita di dischi o per la comparsa di suoi meme sui social: “Non capisco come ho fatto ad avere paura di questo, tornerò in un mondo che ha bisogno di amore e romanticismo e risate più di quanto non ne abbia mai avuto prima” aveva confessato in una intervista concessa all’Herald Sun.

Fortunatamente quando si parla di carriera, il sorriso ricompare sempre sulle labbra di Michael Bublè, visto che il cantante è riuscito a inanellare successi e vendere milioni di dischi, più di 75 milioni, oltre ad aggiudicarsi 4 Grammy Awards. E non è male considerando che il cantante aveva valutato l’idea di dire addio al mondo della musica dopo la tragedia familiare che lo ha colpito qualche anno fa.