Luisella Costamagna/ “Ballando con le Stelle? Voglio tornare in pista al 100%…”

Luisella Costamagna e il suo maestro Pasquale La Rocca si sono ritirati da “Ballando con le Stelle” per via delle difficoltà fisiche della giornalista legate ai problemi alla caviglia che ne hanno tormentato e minato l’intero percorso all’interno del talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. A “Storie Italiane” la coppia è intervenuta per commentare la propria decisione e, in tal senso, Luisella Costamagna ha voluto puntualizzare: “Mi ritiro per onorare la bravura del mio maestro, perché certe cose non le posso fare. Voglio recuperare per tornare al cento per cento in pista”. Infatti, per lei potrebbe rivelarsi ancora determinante il ripescaggio, nel quale sfiderà gli altri eliminati per ritornare in gara.

Luisella Costamagna si ritira da Ballando con le stelle 2022/ "Priorità ora è guarire, mi devo fermare"

LUISELLA COSTAMAGNA RITIRATA DA BALLANDO CON LE STELLE: “GARKO BALLA COMUNQUE? MA LUI HA UN BRACCIO FERMO…”

Eleonora Daniele ha osservato però che Gabriel Garko balla nonostante l’infortunio, ma la giornalista ha replicato: “Lui ha un braccio fermo, io invece non riesco a fare i passi! Se faccio una salsa, devo fare i passi della salsa e farli senza un piede è difficile…”. Poi, un pronostico di Luisella Costamagna su Iva Zanicchi: “È una forza della natura, è una donna velocissima e intelligente, può puntare alla vittoria finale. Si impegna sul ballo: è ovvio, ha un’età che non le consente di fare certe cose con troppa rapidità, ma vedo che fa prese, ha fatto il ponte…”.

LEGGI ANCHE:

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Ballando con le Stelle/ Si ritira? L'infortunio non miglioraLuisella Costamagna, doppio infortunio e 'ballerina con le stampelle'/"Non mollo mai”

© RIPRODUZIONE RISERVATA