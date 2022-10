MARTA FLAVI E SIMONE ARENA, BALLANDO CON LE STELLE/ Serve la svolta per evitare l’eliminazione

Marta Flavi con Simone Arena a Ballando con le stelle: reagirà all’avvio flop?

Simone Arena si è complimentato con Marta Flavi dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle apprezzando la massima dedizione dimostrata nelle giornate di prove. Le parole di conforto per la Flavi testimoniano la complicità tra i due nonostante non siano ancora arrivati ad un livello accettabile di sintonia. L’interazione sembra comunque viaggiare su binari paralleli con Arena che sembra convinto di poter tirare fuori il meglio dalla presentatrice, altrettanto ben disposta ad apprendere e migliorare. Inoltre, ha sottolineato quanto nonostante l’età abbia dimostrato una grande resistenza e tenacia per rendere al meglio.

Nel frattempo, il giudizio del pubblico sembra schierato in maniera comunque positiva, forse condizionato dalla prestanza incredibile dimostrata da Marta Flavi contro ogni aspettativa. Per la prossima puntata si spera che la coppia riesca a cambiare le sorti della classifica vista alla prima uscita, magari con una scelta tecnica più vicina alle abilità della Flavi.

Come è andata Marta Flavi nella prima puntata di Ballando con le Stelle

Marta Flavi con Simone Arena erano tra le coppie più attese per la nuova edizione di Ballando con le stelle, con una prima puntata colma di esibizioni di spessore e alto livello non senza qualche piccolo screzio e polemica. Marta Flavi in coppia con Simone Arena è stata probabilmente quella meno in linea con le aspettative pre-esibizione. La conduttrice alla veneranda età di 71 anni si è cimentata in un tango argentino dalla evidente eleganza, seppur con delle sbavature non passate inosservate ai componenti più severi della giuria. Ciò che sui social ha aperto una vera e propria discussione è stata però la tenuta fisica del volto televisivo.

Nonostante l’età, su internet c’è stato un vero e proprio tripudio in favore dell’incredibile bellezza della donna. Sui social i commenti erano tutti colmi di complimenti per la ritrovata giovinezza della donna, a prescindere dall’effettiva resa artistica. In riferimento alle votazioni finali, la giuria è stata sommariamente concorde nel considerare l’esibizione semplicemente troppo basica, con piccoli errori ma senza valori aggiunti dal punto di vista interpretativo. Nella classifica finale la coppia si è infatti piazzata in decima posizione con un totale di 29 punti, con un giudizio quindi vicino alla sufficienza. Dopo i giudizi sia la Flavi che Simone hanno accettato i commenti senza disdegnare le critiche, anzi, trovando le parole anche negative come spunto e sprono per fare ancora meglio. Nel post-gara infatti non sono arrivati commenti o giudizi particolari dei protagonisti, determinati nel fare meglio per la prossima esibizione.











