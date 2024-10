Amici 2024, Luk3 e Alessia prima coppia? Imbarazzo in casetta per il bigliettino

Nel corso della puntata del pomeridiano di Amici 2024 andata in onda domenica 13 ottobre su Canale 5, Maria De Filippi ha riportato in scena il gioco dei palloncini con i bigliettini anonimi. Ne è arrivato uno alquanto inaspettato per Luk3, contenente le seguenti parole: “Il nostro essere a volte così simili mi spaventa, sei una persona speciale per me. Averti vicino mi confonde un po’ e mi crea scompiglio”. Il mittente non ha voluto svelare la sua identità, il che ha lasciato il giovane cantante dubbioso.

Tornati in casetta, è stata però avviata l’indagine per scoprire chi avesse scritto questa sorta di dichiarazione d’amore a Luk3, e il nome fatto da alcuni è stato quello di Alessia. Lei ha negato, eppure è apparsa poco credibile, tanto che, quando è arrivato in casetta Luk3, gli ha detto: “Luca io ti chiedo scusa per questo disagio.”

Alessia confessa di aver scritto il bigliettino a Luk3: la reazione del cantante

Il cantante di Lorella Cuccarini l’ha però spiazzata, dicendole: “Quale disagio? Però dovevi dirlo davanti alla televisione eh.” Imbarazzata, Alessia ha allora chiesto un colloquio privato all’amica Senza Cri, alla quale ha infine confessato di essere la mittente del bigliettino: “l’ho scritto io però quando poi l’ho scritto avevo l’ansia che poi lo leggessero. Però me lo sono sentita tipo liberazione anche se effettivamente non è una dichiarazione d’amore. Ma ho detto realmente quello che sento. Non lo dico, io non lo dico. Lo sai tu però io finché non lo ammetto…” Fatto sta che Alessia ha manifestato di provare qualcosa per Luk3 che, dal suo canto, non sembra aver disdegnato questa dichiarazione. Che stia per nascere la prima coppia di Amici 2024?