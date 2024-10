Anna Pettinelli: il compito per Luk3 ad Amici 2024

Anna Pettinelli, durante la prima puntata di Amici 2024, insieme a Lorella Cuccarini, aveva messo gli occhi su Luk3 che, dopo averci pensato e aver incontro entrambe le insegnanti, ha deciso di scegliere la squadra della Cuccarini. Dopo due puntate e dopo aver ascoltato le esibizioni di Luk3, Anna Pettinelli ha cambiato il proprio giudizio sul giovane artista. Nel corso del daytime di Amici 2024 in onda oggi, mercoledì 16 ottobre, infatti, dopo il momento dedicato alla classifica degli inediti tra Luk3, Senza Cri e Diego con il cantante di Lorella Cuccarini che si è piazzato al primo posto seguito da Senza Cri e Diego, in casetta, è arrivato un compito speciale.

A prendere in consegna la busta è Alessia, la ballerina di Alessandra Celentano che, però, svela subito che la busta ha come destinatario Luk3. Il mittente, invece, è Anna Pettinelli che ha deciso di mettere alla prova il cantante.

Il compito di Anna Pettinelli a Luk3 ad Amici 2024

“Ciao Luca, come ben sai, inizialmente ti avrei voluto nella mia squadra ma dopo la tua esibizione, mi duole dirlo, ci ho ripensato. Avevo visto delle potenzialità che, ad oggi, sono totalmente scomparse. Dov’è finita la grinta, la vitalità che mi aveva colpito? Anche il tuo modo di cantare è sempre inefficace, insicuro. Non so se ti è accaduto qualcosa oppure avevo preso un grosso abbaglio. Vediamo se con un compito mirato riuscirai a convincermi nuovamente o a disilludermi del tutto. Spero nella prima opzione ovviamente ma non ne sono troppo sicura. Da te, questa volta, mi aspetto un’esibizione senza sbarre”.

Con questa lettera, Anna Pettinelli assegna a Luk3 l’esecuzione di un brano totalmente in inglese. Il cantante di Lorella Cuccarini accetta il compito ma non nasconde la preoccupazione soprattutto per dover imparare un testo totalmente in inglese ma Senza Cri si offre di aiutarlo.