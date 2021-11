Lulù asfaltata da Signorini piange per Manuel/ “Non sono la stron*a di turno”

Confronto accesissimo dentro la casa del Grande Fratello VIP tra Lulù, Manuel e Alfonso Signorini. Il conduttore usa il pugno duro nei confronti della princess, invitandola a lasciare in pace il ragazzo. “Ti ha supplicato di lasciarlo in pace, perché non lo hai fatto?”, domanda perplesso Signorini. “Io ho cercato di farlo, ma ero preoccupata. Avevo paura si allontanasse troppo e sono andata nel panico”, risponde Lulù. I toni si inaspriscono, l’atmosfera si fa più pesante. “Se io dico di lasciarmi in pace vorrei essere lasciato in pace. Io ora ho la febbre, mentre lei ride e si trucca”, sbotta Manuel durante la diretta.

"Manuel Bortuzzo sta male, crisi fisica e psicologica forte"/ Signorini shock!

Jessica Selassié delusa da Alfonso Signorini: “Non mi piace essere attaccata così”

La Selassié si sente sotto attacco e Signorini rincara la dose: “Non sei una ragazza alle prime armi e quella che io ti sto dicendo è una realtà. Se io vedo una che insegue una persona che si chiude in confessionale è normale?”. Per il presentatore del Grande Fratello VIP, la ragazza ha superato di gran lunga il limite: “Se fosse stato un uomo a fare quello che hai fatto avremmo parlato di uno stalker”. “Io l’ho subito e non avrei mai usato questo termine”, dice in lacrime Lulù. Ormai la concorrente gieffina fatica a contenere le lacrime e si lascia andare ad un pianto liberatorio: “Non mi piace essere attaccata così. Non sono la stron*a di turno”.

