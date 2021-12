Lulù Selassié/ “Appuntamento” con Biagio D’Anelli: “Sono la tua scolorina!”

Luluù Selassiè: giorni difficili dopo la puntata

Lucrezia Selassiè è stata una delle protagoniste della ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 29 novembre. La principessa ha avuto un attacco di panico poco prima dell’annuncio dell’eliminazione della sorella Clarissa: chiusa in bagno, in lacrime, Lulù si è scagliata con parole dure verso gli altri concorrenti e il programma, provocando così una dura ramanzina da parte di Alfonso Signorini. Lulù è finita in nomination e ha anche ricevuto un provvedimento da parte del GF per il suo comportamento. Dopo la diretta la principessa ha cercato un chiarimento con Manuel Bortuzzo, che però ha voluto ancora una volte prendere le distanze da lei non condividendo in alcun modo il suo atteggiamento. Il nuotatore, parlando con Biagio D’Anelli, ha dichiarato definitivamente chiusa la sua frequentazione con Lulù: “Non provo più nulla per lei…ma lo sa e lei continua. Le ho detto di lasciarmi stare, è un mese che glielo dico”.

Lulù al fianco di Biagio D’Anelli

Dopo la puntuta Lulù Selassié ha vissuto momenti di grandi sconforto per l’uscita della sorella Clarissa e per la fine della sua storia con Manuel Bortuzzo. La principessa è spesso apparsa in lacrime, appartata in un angolo della casa. Ma negli ultimi giorni Lulù sembra aver seguito il consiglio di lasciasi andare e godersi l’esperienza dentro la casa del Grande Fratello Vip. Ieri pomeriggio nel salottino del GF Vip è andato in scena un siparietto divertente che ha coinvolto Lulù, la sorella Jessica, Davide Silvestri e Biagio D’Anelli. I quattro vip hanno inscenato un finto appuntamento a coppie, con tanto di presentazioni formali. Biagio non ha perso tempo, e ha reclamato al suo fianco Lulù, grazie a uno scambio coppia: “Sono contento per voi, anche lei se lo merita, ha sempre trovato ragazzi sbagliati…”, ha detto Davide Silvestri, facendo la parte dell’ex fidanzato. Biagio ha così scherzato: “Hai trovato ragazzi sbagliati? Io sono la tua scolorina! Ti faccio cancellare tutto ciò che non ti è mai piaciuto!”, riscuotendo molti apprezzamenti sui social.

Il finto appuntamento a 4 tra Lulù, Biagio, Davide e Jessica#gfvip pic.twitter.com/Pvj9HUhoVA — BL (@rainbow20202020) December 2, 2021

