Lulù Selassié/ “Con i miei ex non riuscivo a mangiare, mi sentivo a disagio”

Lulù: tregua con Katia Ricciarelli?

La trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 7 gennaio è stata caratterizzata da un decisivo faccia a faccia tra i concorrenti e il presentatore, con Lulù Selassié tra le personalità più discusse durante il dibattito. La principessa etiope infatti ha avuto un violento scontro verbale con Katia Ricciarelli, definendo una sorta di spaccatura inesorabile dentro la casa. La divisione in fazioni ha generato una tensione insostenibile al punto da provocare il diretto intervento di Alfonso Signorini che ha aperto la serata entrando nella casa per un discorso riparatore. La principessa ha avuto modo di dare la propria versione dei fatti, attaccando la soprano per i modi e i termini utilizzati. Il presentatore ha cercato di minimizzare ma la principessa ha prontamente contestato le continue giustificazioni sui comportamenti della cantante. Signorini ha risposto sottolineando anche il comportamento della ragazza, altrettanto alterato e volgare nei modi sopratutto considerata l’età dell’interlocutrice. Al termine del confronto la principessa etiope si è decisamente calmata, non intervenendo in nessun altra discussione avvenuta nel corso della serata. Arrivato il momento della nomination il presentatore ha comunicato alla casa che il fine sarebbe stato quello di scegliere gli immuni di lunedì, con Lucrezia che ha scelto di fare il nome della sorella Jessica. Al termine delle votazioni la principessa è risultata tra i preferiti riuscendo così ad evitare la nomination nella prossima puntata.

Giucas Casella a Lulù "Hai fatto una scoreggia?"/ Ma è la sigaretta "puzza di merd*!"

Lulù a suo agio con Manuel anche a tavola

La mattina dopo la diretta Lulù Selassiè ha avuto un piccolo contro con Miriana Trevisan che ha per sbaglio utilizzato un po’ del latte dell’altro gruppo per preparare la colazione di Barù. “Ho sbagliato”, ha ammesso subito la ex velina, spiegando di aver commesso un errore involontariamente. Quando Miriana ha proposto a Lulù di prendere un po’ di latte dall’altro frigo la prncipessa ha detto di no, temendo di venir attaccato dagli altri concorrenti. Le due donne si sono subiti abbracciate per mettere fine discussione. Venerdì scorso Lulù ha avuto modo di conoscere Kevin, il fratello di Manuel. I due sembrano sempre più innamorati, anche se entro la fine del mese Manuel Bortuzzo dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip per motivi di salute. Nelle scorse ore, mentre i vip pranzavano, le telecamere hanno ripreso un momento di confidenze tra Lulù e Manuel: “Sono felice perché con te non mi sento a disagio. Con i miei ex mi sentivo a disagio quando dovevo mangiare. Mi vergognavo e quando andavamo a cena, ordinavo, mangiavo due bocconi e non mangiavo più”, ha raccontato alla principessa.

