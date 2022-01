Lulù Selassiè contro Jessica “Lascia stare Sophie e Basciano”/ “Basta battutine!”

Non è stata una serata facile quella di ieri per Jessica Selassiè. Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip la ragazza ha dovuto affrontare la ramanzina della mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, che l’ha accusata di essere una falsa amica. In un successivo momento pubblicitario, Lulù Selassiè si è confrontata con la sorella, rincarando la dose e chiedendole di non intromettersi più tra Sophie e Alessandro Basciano.

“Non fare più battute, non sei una comica! Lasciali stare, – ha tuonato Lulù Selassiè – perché anche loro stanno cercando di trovare il loro equilibrio. Lasciali che già hanno i cazz* loro! Non andare a metterci il carico… anche io mi incazz*vo quando le altre si intromettevano tra me e Manuel, quindi basta!” ha concluso. In lacrime, poco dopo Jessica si è sfogata anche in confessionale, dichiarando: “Io non voglio passare per quella che, quando non c’è Sofi, ci prova con il suo ragazzo perché non l’ho mai fatto!”

Jessica Selassiè in lacrime per le parole della mamma di Sophie Codegoni: lo sfogo

Jessica Selassiè ha rivelato anche ad Alfonso Signorini di essere rimasta molto compita dalle parole di Valeria Pasciuti: “Ci sono un po’ rimasta male. Sto piangendo perché mi dispiace che la madre veda malizia in quello che faccio, perché lo faccio sotto gli occhi di tutti. È il mio modo di fare, io sono fatta così, nel bene e nel male”, ha spiegato la ragazza. Successivamente ha poi affrontato anche Sophie, dicendole: “Quello che ha detto tua madre è stato duro nei miei confronti. Farmi passare per una stro**a che ci prova con il ragazzo dell’amica, una cosa che non ho mai fatto”.

