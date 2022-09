Lulù Selassiè e Astol stanno insieme?/ L’indiscrezione chiarisce il gossip

Lulù Selassiè e Astol innamorati? “Una simpatia, ma nulla di romantico”

Lulù Selassiè, dopo la fine della storia con Manuel Bortuzzo che ha di nuovo trovato l’amore, ha cominciato ad apparire in foto e video insieme ad Astol. L’evidente complicità tra i due ha fatto presumere ai fan che ci potesse essere una relazione, nonostante l’ex gieffina non abbia mai confermato.

Secondo l’indiscrezione di FanPage, però, tra la principessa etiope e l’artista ci sarebbe solo una bella amicizia ma nessun flirt passionale. Sul portale si legge: “Fonti vicine a Fanpage.it fanno sapere che quella con Astol non è una relazione. Tra i due, le foto e i video lo confermano, c’è una evidente simpatia che non celerebbe però nulla di romantico. Per un motivo semplice: la ex concorrente del Grande Fratello Vip, pur scegliendo la strada del silenzio, non ha ancora dimenticato Manuel Bortuzzo.” E ancora: “[…] Nonostante le foto con Astol, quindi, Lulù resta single. Astol è solo un amico con il quale, peraltro, Lulù non ha trascorso del tempo da sola. Insieme ai due, proprio quando i video e le foto dei loro incontri sono stati realizzati, c’era un drappello di amici che comprendeva le sorelle Jessica e Clarissa”

Lulù Selassiè, carismatico volto del Grande Fratello Vip, non ha ancora dimenticato Manuel Bortuzzo e rimane single. Tuttavia, la principessa etiope ha grandi soddisfazioni dal punto di vista professionale; come lei stessa fa sapere sui social, sta scrivendo il suo primo libro.

“La vostra bibliotecaria di fiducia. Amore, sì, e anche perché ci sarà una storia fatta da me, molto presto. E quindi… Sono felice che le persone che mi seguono amino la lettura e che ameranno anche la storia che sto creando io. Non vedo l’ora. Veramente, vi amo tantissimo ragazzi. Questa cosa del libro, ovviamente, non sarà presto perché comunque è ancora in fase di preparazione. Non vi preoccupate. Poi ve lo dirò io. Ve l’ho voluto dire per farvi capire che abbiamo anche questa cosa in comune”.

