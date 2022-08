Angelica Benevieri, dedica d’amore a Manuel Bortuzzo in un video su TikTok

Dopo mesi di “singletudine” e l’addio definitivo a Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo ha ritrovato il sorriso ed è uscito allo scoperto con la nuova fiamma. Trattasi di Angelica Benevieri, popolare tiktoker: la coppia ha di fatto ufficializzato la loro relazione attraverso una foto condivisa su Instagram, che li vede immersi in un romantico bacio. Ora che i due hanno deciso di non nascondersi più, ecco che le testimonianze d’amore sui social si fanno sempre più frequenti negli ultimi giorni.

L’ultima in ordine cronologico è un video TikTok condiviso dall’influencer sul proprio profilo, video che ha già raggiunto quasi 60.ooo visualizzazioni. La Benevieri ha scritto un messaggio ironizzando sul fatto che questa estate volesse rimanere single: “Io quest’estate: ‘Non voglio perdere la testa per nessuno, ho chiuso con l’amore’“. Il video però prosegue con gli scatti in compagnia di Manuel Bortuzzo, tra baci e abbracci, a testimonianza di come la tiktoker si sia ricreduta sulla bellezza dell’amore e abbia ritrovato il sorriso al fianco dell’ex gieffino.

La neonata storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri è ormai uscita allo scoperto e ha suscitato più di una reazione. Come quella di Lulù Selassié che, appresa la notizia, ha risposto su Instagram con una serie di stories cariche di positività ed allegria: segno che le voci sull’ex non l’hanno minimamente toccata. E anche i suoi numerosissimi followers, assistendo alla pacata reazione social della Princess, l’hanno appoggiata scagliandosi contro il nuotatore, sulla scia delle polemiche divampate in seguito alla loro rottura.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno proseguito la loro frequentazione lontani dalle telecamere. Ma il loro amore è durato il tempo di poche settimane: l’annuncio ufficiale della rottura è arrivato dall’ex gieffino, che ha spiazzato e non poco la Princess delusa per la fine di un sogno d’amore che sperava fosse eterno. La ragazza ha attribuito le cause della rottura alla famiglia di Manuel, in particolare al padre Franco Bortuzzo, che però è di recente tornato sull’argomento schivando ogni critica in un’intervista a Novella 2000: “Manuel non è un ragazzo che si fa convincere da me, ma ha la testa sulle spalle“.













