Lulù Selassié e Astol stanno insieme?/ “Una semplice e bellissima amicizia, ma…”

A pochi mesi dalla fine della storia con Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo ha confermato la sua relazione con la tiktoker Angelica Benevieri. E la principessa? Non molto tempo fa Lulù si è mostrata sui social con il cantante Astol. Subito è partito il gossip e in molti hanno creduto che tra i due ci fosse qualcosa. La smentita è arrivata da FanPage: “Fonti vicine a Fanpage.it fanno sapere che quella con Astol non è una relazione. Tra i due, le foto e i video lo confermano, c’è una evidente simpatia che non celerebbe però nulla di romantico. Per un motivo semplice: la ex concorrente del Grande Fratello Vip, pur scegliendo la strada del silenzio, non ha ancora dimenticato Manuel Bortuzzo”. Lulù, infatti, ha deciso di non rispondere ad attacchi e frecciatine dopo che Manuel è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma.

La replica di Astol: “una piacevole simpatia”

“Nonostante le foto con Astol, quindi, Lulù resta single. Astol è solo un amico con il quale, peraltro, Lulù non ha trascorso del tempo da sola. Insieme ai due, proprio quando i video e le foto dei loro incontri sono stati realizzati, c’era un drappello di amici che comprendeva le sorelle Jessica e Clarissa”, ha spiegato FanPage. A chiarire ulteriormente la situazione con Lulù Selasié, ci ha pensato Astol: “Non voglio ingigantire nulla, soprattutto quella che è una piacevole simpatia. Parliamo di una semplice e bellissima amicizia. Non sono fidanzato, non sono ancora fidanzato. Ma sono felice se quando esco con una persona – una ragazza, un’amica, una conoscente – riesco anche solo a farla sorridere quando siamo insieme. Quando una persona mi fa un sorriso, mi fa capire che sta bene, a me basta per rendermi felice. Mi basta vedere che le persone attorno a me siano felici e sorridenti”, riporta il sito Webboh.

