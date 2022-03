Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, l’amore nato al “Gf Vip”/ Ora la convivenza “E chi si stacca più”

I telespettatori del “Grande Fratello Vip” hanno potuto assistere alla nascita dell’amore tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, che è riuscito a resistere ai dubbi che il ragazzo aveva inizialmente. Ora i due sono più uniti che mai, convinti che la “Princess” possa essere considerata comunque una vincitrice nonostante il suo quinto posto finale: lei ha trovato nel reality quello che considera l’amore della sua vita e ha intenzione di fare il possibile per far crescere il loro rapporto.

Manuel Bortuzzo e Lulù, convivenza a casa di lui/ "Una cabina armadio per lei..."

I due sono davvero innamoratissimi e ora che questa esperienza si è conclusa trascorrono praticamente ogni minuto insieme. Anche il nuotatore non sembra avere più alcuna perplessità e si è detto disponibile anche a pensare di costruire una famiglia con la fidanzata, che lo ha sempre assistito anche nelle sue difficoltà quotidiane.

Carol Torr, l'ex compagna di Giucas Casella/ "Mai impedito di vedere James"

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo fanno sul serio: i due sono inseparabili

Conclusa l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, Lulù e Manuel non riescono a stare separati l’uno dall’altra. E si comportano come se stessero insieme da sempre. I due condividono ogni momento, spesa al supermercato compresa, e non mancano di comunicare ai loro fan quanto siano felici.

Il nuotatore è attivissimo sui social, come ha fatto recentemente con una Instagram Story che ha fatto sognare i loro follower. Qui lo vediamo abbracciato alla sua amata, corredato dalla frase “E chi si stacca più“, accompagnata da due cuori. Lo sportivo ha sottolineato quanto si sia sentito orgoglioso del percorso fatto dalla ragazza nel programma e ora vuole dimostrare anche ai più scettici quanto sia forte il sentimento che li lega.

Valeria Perilli, chi è la compagna Giucas Casella/ "Il nostro amore ha superato le barriere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA