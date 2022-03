Manuel Bortuzzo, dedica a Lulù Selasisè: “Fiero di te”/ “Hai vinto con la verità”

Manuel Bortuzzo non perde tempo e, subito dopo la finale del Grande Fratello Vip 2021, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una nuova foto di coppia dedicando dolci e bellissime parole d’amore alla fidanzata Lulù Selassiè. Manuel che nel corso della finalissima ha fatto una sorpresa alla sua Lulù suonando per lei, dal vivo, 22 settembre di Ultimo, colonna sonora del loro amore, dopo aver riabbracciato la sua principessa da cui è stato lontano ben 50 giorni dopo la sua decisione di abbandonare il reality show, su Instagram, ha espresso tutto il proprio orgoglio per il percorso fatto da Lulù nella casa.

Manuel e Lulù hanno condiviso l’esperienza nella casa di Cinecittà dallo scorso 13 settembre, giorno in cui si sono incontrati per la prima volta e piaciuti subiti. Il primo bacio tra i due è arrivato proprio il 22 settembre. Prima di trovare un equilibrio, tuttavia, Manuel e Lulù hanno dovuto affrontare vari alti e bassi, ma oggi sono diventati inseparabili.

La dolce dedica di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè

Felice di poter finalmente cominciare la sua nuova vita con Lulù Selassiè, Manuel, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la foto che vedete qui in alto scattata nel corso della finale del Grande Fratello Vip scrivendo delle parole belle e importanti per la principessa Selassiè.

“Fiero della donna che sei, unica così in tutte le sue sfaccettature. La tua verità e quella dei tuoi sentimenti hanno vinto nella vita. Ora che sei di nuovo tra le mie braccia piccola mia, possiamo tornare a vivere nel mondo d’amore che abbiamo tanto sognato, ti amo come se non ci fosse un domani piccola Lulú ❤️Tutto quello che di più bello ho è per te”, ha scritto Manuel. “Ti amo my babylove“, ha risposto Lulù.







