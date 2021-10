Lulù Selassié e Samy, incidente al Grande Fratello Vip/ La presa finisce in caduta!

Un gioco finisce male al Grande Fratello Vip 2021. È capitato a poche ore dall’ottava diretta del programma a Lulù Selassié e Samy che hanno deciso di divertirsi ballando e facendo delle prese. Per trascorrere del tempo in modo diverso, i due ragazzi hanno deciso di improvvisarsi ballerini, emulando addirittura le mosse di Dirty Dancing. Un’idea non delle migliori visto poi quanto accaduto. Arrivati infatti al momento fatidico della presa, Lulù si è gettata tra le braccia di Samy, pronta ad essere sollevata come un angelo, ma l’esito è stato disastroso, perché entrambi sono finiti rovinosamente a terra. E non è tutto: Lulù, cadendo, si è anche fatta molto male al piede.

Lucrezia Selassiè "Io ho bisogno di affetto, voglio solo essere coccolata"/ Manuel Bortuzzo avvisato...

Incidente per Lulù Selassié al Grande Fratello Vip: coma sta?

Lulù Selassié si è beccata una storta nella Casa del Grande Fratello Vip: aiutata subito da Aldo Montano, la ragazza ha poi fasciato il piede. Nulla di grave comunque, almeno stando alle immagini della diretta della serata che mostrano Lulù senza alcuna fasciatura al piede. Un piccolo incidente, dunque, per la Selassié, che sembra ora essersi quasi totalmente ripresa.

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassié, segreti choc: violenza, stalking e la presunta bulimia/ "Va aiutata!"GF VIP, Manuel Bortuzzo dice la "N-word"/ Lulù Selassiè scoppiata a ridere e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA