Lulù Selassié/ In crisi per la nomination e “tradita” da Manuel Bortuzzo, come reagirà?

Da questa settimana le sorelle Selassié gareggiano individualmente al Grande Fratello Vip e le nomination sono subito arrivate. A finire al televoto sono state Lulù e Clarissa. Lucrezia è stata nominata da Davide perché è poco collaborativa dentro la Casa, lo stesso concetto è stato ribadito da Katia che l’ha rimproverata di passare troppo tempo davanti allo specchio a truccarsi, Alex ha fatto il suo nome perché vorrebbe che crescesse. Lulù è molto infastidita dai comportamenti degli altri coinquilini, si sente giudicata costantemente e questo atteggiamento la rende nervosa. Lulù non ha preso per niente bene la nomination e dopo la puntata si è sfogata con alcuni inquilini. La principessa si è lamentata che tra gli immuni figurano sempre le stesse persone, per questo motivo anche nell’ultima puntata si è vista costretta a votare una persona a cui è legata e che non avrebbe voluto nominare, ovvero Manila Nazzaro, che poi è finita al televoto. Anche Manuel Bortuzzo sembra averle voltato le spalle con una serie di dichiarazioni molto pesanti nei suoi confronti. Tutto fa pensare alla rottura del rapporto che le legava e c’è grande attesa per la reazione che avrà in diretta quando signorini le farà vedere le clip incriminate. È fine del suo amore per Manuel Bortuzzo?

Lulù Selassié ha preso male la nomination e Soleil Sorge l’ha tranquillizzata dicendole che essere nominati fa sempre male, ma le motivazioni date dagli inquilini non sono gravi, per questo la principessa dovrebbe vivere la settimana con più serenità e invece di commiserarsi dovrebbe prendere la nomination come uno stimolo per migliorarsi: “Prendila come uno stimolo per far vedere chi sei e quanto meriti di stare qui dentro”, le ha detto l’influencer. Lo stesso consiglio le è stato dato anche da Alex Belli che l’ha spronata a mettere in evidenza il suo carattere e la sua vera personalità: “Voglio che diventi grande, che affronti il pubblico e il giudizio. Voglio che tu da sola prendi la forza che solo il pubblico ti può dare”, ha detto l’attore.

Questa sera Lulù, o la sorella Clarissa, potrebbe dover lasciare la casa del Grande Fratello Vip, con l’aiuto di Jessica hanno deciso di fare un ultimo appello al pubblico affinché possano salvarle: “Principessine & principini, salvateci! Le vostre princess Lulù e Clay” e “Pubblico, salvate le princess sorelle. Vi amiamo”, hanno scritto su due fogli.

