Lulù Selassié/ Mille attenzioni per Manuel Bortuzzo: “è pesante”

Lulù Selassié: gelosa di Soleil Sorge

Nella puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 19 novembre 2021, Lulù Selassié è stata messa a dura prova. Alfonso Signorini le ha mostrato una clip in cui Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo scherzavano tra di loro. L’intento era quello di innescare una reazione di gelosia in Lucrezia che a sorpresa ha ironizzato su quanto accaduto mantenendo il self-control.

Dopo la puntata in diretta Soleil ha cercato di chiarire la situazione con Lulù, dicendole che il video era riferito a una situazione che si è verificata due settimane fa e quello che è stato mostrato è diverso da quello che si sono detti lei e Manuel: “Non è assolutamente in quella chiave lì” ha precisato. Lucrezia ha ribadito di non essere gelosa di quello che ha guardato, sapendo che tra Soleil e Manuel c’è solo un rapporto di amicizia.

Lulù Selassié: mille attenzioni per Manuel Bortuzzo, ma…

Nonostante Manuel Bortuzzo le abbia fato capire chiaramente di non essere interessato ad approfondire la loro relazione, Lulù Selassié continua a dedicargli moltissime attenzioni. Pochi giorni fa l’ex nuotatore ha detto ad Alex, Sophie e Soleil che Lulù ha proposto al Grande Fratello di dormire nel letto con lui, ma la sua richiesta è stata negata. Nella serata del pigiama party, Lulù si è preoccupata, con l’aiuto delle sue sorelle, di preparare un letto con doppio materasso per il ragazzo, che l’ha ringraziata per essersi preoccupata per lui.

Inoltre ricordandosi che la volta prima era stato male dopo aver mangiato la pasta, gli ha chiesto se voleva una semplice pasta al sugo: “Mangio la pizza, grazie”, ha risposto Manuele mentre giocava a biliardo con Aldo. Lulù ha chiesto più volte: “Sei sicuro?”, esasperando un po’ il nuotatore. “Il problema di Lulù è che pesante. Quando ti ha risposto una volta, basta così”, ha commentato un utente su Instagram, sotto il video. In molti, invece, sui social riconoscono la generosità della ragazza.



