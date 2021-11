Lulù Selassié perseguita Manuel per la Casa del GF VIP/ Lui sbotta, flirt finito?

Lulù Selassié: nuova crisi con Manuel Bortuzzo?

Non c’è pace per Lulù Selassié nella casa del Grande Fratello Vip. Nella scorsa puntata la principessa è stata richiamata dal conduttore Alfonso Signorini per essersi riferita a Manuel Bortuzzo con l’appellativo di “motherfu**er”, inoltre la mamma del nuotatore ha scritto una lettera in cui ha criticato Lulù asserendo di non aver gradito alcune affermazioni fatte negli ultimi giorni dalla giovane principessa etiope.

Subito dopo la diretta Lulù ha cercato un chiarimento con Manuel: “Ho sbagliato. Mi dispiace tanto perché finalmente era tutto tranquillo tra di noi…. La tua famiglia pensa che sono una pazza, mi dispiace tanto…”, ha detto con le lacrime agli occhi. Il ragazzo, però, ha cercato. Di tranquillizzarla: “Non lo considero un problema, non è successo nulla”. Ma i due ragazzi non riescono a trovare un equilibrio nel loro rapporto.

I consigli di Miriana e Carmen per Lulù Selassié

Lulù Selassié continua a dedicare troppe attenzioni a Manuel Bortuzzo, che invece vorrebbe più spazio e meno pressioni. La principessa invece vorrebbe più contatto fisico e più attenzioni. In una chiacchierata in giardino Lulù ha detto a Manuel che forse sarebbe bastata maggiore chiarezza da parte sua, parole che hanno fatto scattare Bortuzzo: “Sono mesi che te lo dico, fammi vedere anche che mi ascolti. Io mi sono fatto conoscere sin dall’inizio con tutti i miei difetti. Ti ho dato la possibilità di accettarli o meno. Sembra che al livello mentale tu lo abbia fatto e al livello pratico no”. Manuel Bortuzzo perde la pazienza e l’allontana in malomodo, storia finita? Intanto Lulù ha cercato un po’ di conforto da Carmen Russo e Miriana Trevisan: le due donne, con fare materno, l’hanno invitata a non focalizzarsi soltanto sul suo rapporto con Manuel ma di trascorrere del tempo anche con tutti gli altri inquilini della Casa.

